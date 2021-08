Rathaus-Fassadensanierung startet

Am kommenden Montag, 16. August, beginnen die Gerüstarbeiten für die anstehende Fassadensanierung am Rathaus Aalen. Die Sanierungsarbeiten starten nach Abschluss der vorbereitenden Maßnahmen Ende des Monats.

Ab Montag, 16. August, wird ein Teil der Südfassade des Aalener Rathauses für den bevorstehenden ersten Sanierungsabschnitt der Außenfassade eingerüstet. Die Gerüstbauarbeiten inklusive der weiteren vorbereitenden Maßnahmen werden sich bis Monatsende hinziehen. Spätestens am 30. August sollen dann die Reinigungsarbeiten und die Abtragung der schadhaften Außenfassadenbeschichtung mittels Hochdruckwasserstrahlverfahren beginnen. Anschließend werden die schadhaften Stellen an der Bewehrung saniert und eine neue Beschichtung als Witterungsschutz aufgetragen. Zu guter Letzt erhält die sanierte Fassadenoberfläche einen neuen Anstrich.

Insgesamt werden die Sanierungsmaßnahmen bis voraussichtlich Anfang November andauern.

Auf die allgemeinen Öffnungszeiten des Rathauses haben die Arbeiten keine Auswirkungen, jedoch kann es insbesondere während der lärmintensiven Wasserstrahlungsarbeiten in den ersten beiden Septemberwochen zu Beeinträchtigungen in persönlichen oder telefonischen Beratungsgesprächen kommen. Während der Sanierungsphase ist die Ausfahrt vom Westparkplatz des Rathauses auf die Stuttgarter Straße aufgrund der notwendigen Baustelleneinrichtungsfläche gesperrt. Die Ein- und Ausfahrt erfolgt in diesem Zeitraum über die Gmünder Straße. Die fußläufige Zugangsmöglichkeit zum Westeingang des Rathauses ist über den gemeinsamen Geh- und Radweg entlang der Stuttgarter Straße weiterhin gegeben.