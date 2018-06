Aalen rüstet sich für den Ansturm von 4000 Narren

„Ich freue mich jetzt schon darauf“, sagt Landrat Klaus Pavel, und die Zahlen dürften ihm allen Grund dazu geben: 3800 Aktive aus 70 Faschingsvereinen und Gruppierungen haben sich bisher für Sonntag, 15. Januar, zum großen Umzug im Rahmen des fünften Ostalb-Narrentreffens in Aalen angemeldet. Erwartet werden in der Kreisstadt Musik-, Guggenmusik-, Masken- und Fußgruppen, Prinzen- und Motivwagen von der ganzen Ostalb, aus Gmünd, Aalen und Ellwangen ebenso wie aus dem Virngrund, vom Härtsfeld ebenso wie aus dem Kochertal oder aus dem Ries.

Die Straßen dürften nach Schätzungen der Veranstalter mindestens 20 000 Zuschauer säumen. Das Treffen beginnt am Samstag, 14. Januar, mit einer Prunksitzung in der Aalener Stadthalle. Die Idee eines Ostalbnarrentreffens ist über zwölf Jahre alt. Der Bevölkerung sollte die Vielfalt der Faschingsvereine der Region präsentiert werden. Angedacht war auch, das Treffen im Drei-Jahres-Rhythmus jeweils an einem anderen Ort und im Januar stattfinden zu lassen, um nicht mit anderen Terminen zu kollidieren. So wurde Oberkochen Schauplatz des dritten Treffens, während alle anderen bislang in Aalen stattfanden. Die Kreisstadt wird wohl künftig immer der Gastgeber sein, denn, sagte Pavel gestern bei der Präsentation des Programms im Rathaus, im Gegensatz zu den anderen möglichen Veranstaltungsorten gebe es in Aalen keinen traditionellen Faschingsumzug.

Für den Ansturm von rund 4000 Narren von der ganzen Ostalb sieht sich der Veranstalter, die Aalener Fasnachtszunft zum Sauren Meckereck (AFZ), gut gerüstet, wie ihr Präsident, Johannes Gässler, sagte. Seit einem Jahr hat sie sich auf dieses Großereignis vorbereitet, wobei den Löwenanteil der Arbeit bei der Zunft Timo Rieg zu bewältigen hatte. Unterstützt wurde er von Karl Troßbach von der Stadt Aalen und von Gabi Stark vom Landratsamt. Sie alle versprechen ein buntes närrisches Treiben.

Prunksitzung zum Auftakt

Auftakt ist mit der Prunksitzung am 14. Januar, um 19.30 Uhr (Saalöffnung: 19 Uhr). Für schräge Musik sorgen dabei die Guggenmusiker von Schwoba-Gwidd’r, von den Oschtalb-Ruaßgugga und von den Ostalb-Highländer- Gugga. Zu sehen sind Tanzmariechen Pauline, Prinzengarde und Tanzmarie Nathalie (AG Gmender Fasnet), die Eichwaldgeister (Narrenzunft Aalen-Waldhausen), die Prinzengarde und Tanzmariechen Mona (CVG Herlikofen), Männerballett und Showtanzgruppe (Virngrundkrähen), Sportakrobatik (Sauerbachnarren TSG Hofherrnweiler) sowie das Gemischte Ballett und der Gardetanz der Aalener Fasnachtszunft. In die Bütt steigt Professor Dr. Ekbert Hering für den gastgebenden Verein und beleuchtet das Geschehen aus der Narrensicht.

Der darauffolgende Sonntag beginnt um 9 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst in Sankt Maria, dem sich um 10.30 Uhr der Zunftmeisterempfang im Foyer des Aalener Rathauses anschließt. Ab 11 Uhr treten Faschingsvereine und Gruppen auf der Bühne am Marktplatz auf, in der ganzen City herrscht närrisches Treiben.

Um 13.30 Uhr startet zwischen Landratsamt und Rathaus auf der Stuttgarter Straße der große Umzug. Der närrische Gaudiwurm zieht über die Bahnhofstraße, den Nördlichen und Westlichen Stadtgraben und die Rombacher Straße zur Greuthalle. Die letzten Gruppen dürften dort gegen 16.30 Uhr eintreffen zur Abschlussveranstaltung und zur Prämierung der besten Umzugsgruppen. Nach Angaben des Veranstalters gibt es an der Umzugsstrecke und in der Innenstadt 22 Bewirtungsstände, die Aalener Vereine betreuen. Schnaps ist allerdings tabu, soweit es in der Macht der Narrenzunft steht. Gässler: „Vor, während und nach dem Umzug werden keine branntweinhaltigen Getränke angeboten.“ Auf das Geschäftsgebaren von Gastronomen habe man allerdings keinen Einfluss, ebenso wenig sei zu verhindern, dass sich Zuschauer auf eigene Faust mit Hochprozentigem eindecken.