Aalen: Online-Workshop Wohlbefinden und Selbstmanagement im beruflichen Alltag

Die Kontaktstelle Frau und Beruf Ostalbkreis lädt am Mittwoch, 9. Februar, von 16.30 bis 20 Uhr zu einem virtuellen Workshop zum Thema: „Wohlbefinden und Selbstmanagement im beruflichen Alltag“ ein.

Besonders Frauen sind Mehrfachbelastungen in verschiedenen Bereichen ausgesetzt, wie zum Beispiel die Belastung berufstätiger Mütter durch Kinder, Karriere, Haushalt und Pflege. Die Erwartungen der Gesellschaft, aber auch der Frauen an sich selbst, sind hoch. Dabei werden die eigenen physischen und psychischen Grenzen oft überschritten und die eigenen Bedürfnisse hintenangestellt. Die hohe Belastung bei gleichzeitig geringer Wertschätzung und Anerkennung führt oft zu Überforderung und gesundheitlichen Problemen.

Wenn das Bewusstsein darüber erlangt wird, was für das eigene Wohlbefinden wichtig ist, werden anhand von praktischen Beispielen des (Arbeits-)Alltags verschiedene Selbstmanagement-Kompetenzen erörtert und alternative Handlungsoptionen erarbeitet. Ziel des Seminars ist es, Selbstverantwortung für das eigene Wohlbefinden zu übernehmen, die eigene Bedürfnisse zu kennen, diese zu achten und den Alltag so zu strukturieren, dass die eigene Gesundheit und Lebensfreude langfristig erhalten bleiben. Der Workshop richtet sich insbesondere an berufstätige Frauen, die zugleich in Erziehung, Pflege und/oder Ehrenamt eingebunden sind. Eine verbindliche Anmeldung ist bis zum 4. Februar per E-Mail unter anmeldung.kontaktstelle@ostalbkreis.de möglich.