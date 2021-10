Aalen-Nesslau mit Sieg und Niederlage

Als letzte Ligen sind nun auch die 1. und 2. Bundesliga Luftpistole in die neue Ligasaison gestartet. Wie in den vergangenen Jahren auch, ist aus dem Schützenkreis Aalen die SKam Aalen-Nesslau in der 2. Bundesliga Südwest vertreten. Zum Auftakt waren die Nesslauer Schützen zu Gast in Eckartshausen und trafen dort auf den TSV Ötlingen und den Gastgeber.

Im ersten Wettkampf zwischen Aalen-Nesslau und Ötlingen entwickelte sich ein spannender Wettkampf mit engen Duellen. Nur eine Paarung war schnell entschieden: Frank Krauß hatte gegen einen starken Stefan Schaufler keine Chance und verlor mit 344:370 Ringen. Auch Andreas Stock musste sich in seinem Duell mit 365:368 Ringen gegen Stefan Scharpf geschlagen geben. Monika Kleiser konnte sich dafür gegen ihren Gegner Jörg Kobarg mit 368:363 Ringen durchsetzen und holte den ersten Punkt für Aalen-Nesslau. Eng war es in den beiden weiteren Duellen: Thomas Singvogel und Michael Weckert erzielten beide 364 Ringe – dies reichte für zwei knappe Punktgewinne. Ihre Gegner Achim Rieger und Nicola Gach hatten jeweils 363 Ringe erzielt. Damit hatte die SKam Aalen-Nesslau drei Punkte auf ihrem Konto und holte den ersten Saisonsieg. Im zweiten Wettkampf gegen den SV Eckartshausen steigerte sich Thomas Singvogel auf starke 377 Ringe. Dies war das höchste Einzelergebnis an diesem Wettkampftag und reichte in einem hochklassigen Duell gegen Andre Miklis (374 Ringe) zum Punktgewinn. Auch Michael Weckert konnte sein Duell mit 366:359 Ringen gegen Gerhard Stark für sich entscheiden. Monika Kleiser musste sich gegen einen starken Max Brenner mit 367:375 geschlagen geben und auch Andreas Stock (359:365 Ringe gegen Friedrich Burkert) und Frank Krauß (338:346 Ringe gegen Joachim Dach) verloren ihre Duelle. Damit gab es in diesem zweiten Wettkampf die erste Saisonniederlage für Aalen-Nesslau.

Der nächste Wettkampf in der 2. Bundesliga findet bereits am 31. Oktober statt. Dann ist die SKam Aalen-Nesslau zu Gast in Titisee-Neustadt und trifft dort auf den Aufsteiger SG Pforzheim. Der Heimkampf der Nesslauer Schützen wird auch in dieser Saison wieder am letzten Wettkampftag – dem 16. Januar 2022 - stattfinden.