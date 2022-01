Aalen-Nesslau mit einem Sieg – trotzdem droht Abstieg

Letzter Wettkampftag in der 2. Bundesliga Luftpistole: die SKam Aalen-Nesslau war einer der Gastgeber und begrüßte die Mannschaften aus Sandhausen, Ötlingen und Walldorf zu den abschließenden Wettkämpfen im Laubacher Schützenhaus.

Die SKam Aalen-Nesslau traf im ersten Wettkampf auf Tabellenführer SSV Sandhausen. Monika Kleiser traf im Duell auf Position I auf Dominik Roller. Nach der Hälfte des Wettkampfes waren beide Schützen ringgleich, dann schoss der Schütze aus Sandhausen aber eine starke zweite Wettkampfhälfte und Kleiser musste sich mit 363:370 Ringen geschlagen geben. Ähnlich erging es Michael Weckert auf Position II. Mit 93 und 91 Ringen begann er gut. Sein Gegner Robert Pfütze konnte aber mithalten und sich in der zweiten Wettkampfhälfte sogar noch steigern. Weckert verlor am Ende deutlich mit 361:372 Ringen.

Auf Position III war die erste Wettkampfhälfte zwischen Thomas Singvogel und Jochen Rübling ebenfalls ausgeglichen. Während Singvogel seinen Wettkampf gut zu Ende bringen konnte, wurde sein Gegner in der zweiten Wettkampfhälfte schwächer und Singvogel gewann mit 367:361 Ringen den ersten Punkt für Aalen-Nesslau.

Ebenfalls für Nesslau punkten konnte Frank Krauß im Duell auf Position V. Krauß gewann mit 358:352 Ringen. Entscheidend war nun das Duell auf Position IV. Andreas Stock hatte schnell geschossen und 362 Ringe erzielt. Sein Gegner Sascha Nikolaus hatte zu diesem Zeitpunkt erst rund 25 der 40 Wettkampfschüsse absolviert. Am Ende kam auch Sascha Nikolaus auf 362 Ringe. Nun musste ein Stechen über den Gesamtsieg entscheiden. Beide Schützen erzielten im ersten Stechschuss eine „Neun“ – ein weiterer Stechschuss war notwendig. Stock erzielte wieder eine „Neun“, sein Gegner nur eine „Sieben“. Damit ging der dritte Punkt an Aalen-Nesslau und damit gelang ein 3:2-Erfolg.

Im abschließenden Wettkampf traf die SKam Aalen-Nesslau auf den SV Walldorf. Für beide Mannschaften stand viel auf dem Spiel: Aalen-Nesslau würde sich mit einem Sieg ins Mittelfeld der Tabelle verbessern, bei einer Niederlage drohte die Relegation.

Für Walldorf war die Situation noch ernster: bei einer Niederlage würden sie auf den letzten Tabellenplatz zurückfallen und müssten direkt in die oberste Landesliga absteigen. Der SV Walldorf kam mit diesem Druck besser zurecht. Schon früh zeigte sich, dass Aalen-Nesslau in diesem Wettkampf chancenlos war.

Am Ende verlor Nesslau sogar mit 0:5. Monika Kleiser (364:368 Ringe gegen Marcel Jung), Michael Weckert (359:372 Ringe gegen Konstantin Günther), Thomas Singvogel (367:373 Ringe gegen Stefanie Friedrich), Andreas Stock (358:361 Ringe gegen Pascal Gruber) und Frank Krauß (356:363 Ringe) mussten sich in ihren Duellen geschlagen geben.

Die SKam Aalen-Nesslau landete damit auf dem siebtem Tabellenplatz und hat nun nur noch über die Relegation die Chance, den Klassenerhalt in der 2. Bundesliga noch zu schaffen. Die Relegationswettkämpfe werden am 19. Februar in Pforzheim ausgetragen.