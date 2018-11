Aalen-Nesslau baut Führung aus

Die SKam Aalen-Nesslau konnte im dritten Wettkampf der Bezirksliga KK-Sportpistole ihre Tabellenführung ausbauen. Die Nesslauer Schützen erzielten mit 830 Ringen das zweithöchste Tagesergebnis, nur die SKam Wissgoldingen (834 Ringe) war stärker. Aalen-Nesslau gewann gegen die SAbt Ebnat, die mit 810 Ringen ein ordentliches Ergebnis erzielten und sich in der Tabelle auf Platz 15 verbesserte. Die SGi Ellwangen verlor mit 803:815 Ringen gegen den SV Dirgenheim, Ellwangen bleibt dennoch im vorderen Tabellendrittel. Der SV Essingen erzielte mit 781 Ringen ein schwächeres Resultat und fiel in der Tabelle auf Platz 14 zurück. In der Einzelwertung führen weiterhin Markus Geipel (SSV Göppingen, 839 Ringe) und Kenan Cebeci (SV Burgberg, 836 Ringe). Die besten Schützen aus dem Kreis Aalen liegen auf den Plätzen sechs und sieben: dies sind Reimund Ortkamp (SGi Ellwangen, 828 Ringe) und Erwin Singvogel (SKam Aalen-Nesslau, 827 Ringe.

Tabelle (Auszug): 1. SKam Aalen-Nesslau 2485 Ringe, 6. SGi Ellwangen 2435 Ringe, 14. SV Essingen 2396 Ringe, 15. SAbt Ebnat 2391 Ringe, 16. SV Dirgenheim 2387 Ringe ...