Aalen muss auswärts in Nattheim ran

Aalen (an) - Beide Mannschaften des KSV Aalen 05 sind an diesem Samstag in Nattheim zu Gast und für beide ist es der letzte Kampf der Saison.

Für die „Aktiven“ verlief die Saison nicht wie erhofft, da man nicht alle Gewichtsklassen wie geplant besetzen konnte,und einigen noch die nötige Kampfpraxis fehlt um in dieser Klassse mithalten zu können. Sie werden die Wettkampfpause auf dem vorletzten Tabellenplatz abschließen.

Die Schülermannschaft des KSV hat in der laufenden Saison bisher nur eine Niederlage einstecken müssen. Sollte dies gelingen können die jungen Bären vorzeitig die Meisterschaft in der Schüler-Bezirksliga feiern. Gerungen wird in der Nattheimer Ramensteinhalle um 16 Uhr.