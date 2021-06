„Aalen Mobil“ nimmt kräftig Fahrt auf

Bereits seit Beginn des Jahres ist die Phase eins des Forschungsprojekts „AA-Mobil“ abgeschlossen, das vom Bund im Rahmen der Zukunftsinitiative „MobilitätsWerkStadt 2025“ gefördert wird. Nun ist der Abschlussbericht an den Bundestagsabgeordneten Roderich Kiesewetter und Oberbürgermeister Thilo Rentschler übergeben worden. Stellvertretend für das Projektteam war Stefanie Benz von der Wirtschaftsförderung der Stadt Aalen mit dabei, zudem Professorin Anna Nagl und Professor Carsten Lecon von der Hochschule Aalen. Außerdem nahm Hans-Peter Weber von der Genossenschaft Ostalb-Bürger-Energie teil.

Dank Kiesewetters Unterstützung ist ein Fördervolumen von 100 000 Euro für dieses Projekt auf die Ostalb geflossen. Nach umfassenden Online-Befragungen und Expertengesprächen konnten mehr als 1300 Antworten von befragten Bürgern, Mitarbeitern von Unternehmen und Hochschule, Studierenden, Unternehmensleitungen, Betreibern und Trägern des ÖPNV ausgewertet werden. Diese wiederum lassen fundierte Aussagen über die Mobilitätsbedarfe der Bürger und deren Einstellungen zu, beispielsweise zu CO2- und stickoxidreduzierter Mobilität, vor allem E-Mobilität und Fahrradverkehr. „Wir sind sehr froh, dass wir für dieses Projekt Rückendeckung aus Berlin erhalten haben und dass ein so hervorragendes Zusammenspiel zwischen Projektgruppe und Bürgerschaft zustande gekommen ist“, lobte Rentschler die Arbeit.

Auch Kiesewetter zeigte sich angetan: „Hier wurde zum Wohle der Stadt zusammengearbeitet. Nach acht Jahren unter Rentschlers Führung ist die Mobilität in Aalen deutlich breiter aufgestellt. Das Thema sollte auch die neue Rathausführung rasch wieder aufgreifen und nahtlos weiterbearbeiten.“ Der Bundestagsabgeordnete ist davon überzeugt, dass die Erkenntnisse aus dem Projekt nun im Rahmen von „Smart City Aalen“ und dem Mobilitätspakt Aalen-Heidenheim weiterentwickelt und umgesetzt werden sollten.

Weber hob hervor: „Auch zukünftig steht Individualverkehr im Fokus, dennoch müssen wir den ÖPNV und den Radverkehr stärken. Dabei soll umwelt- und klimafreundlich gestaltet und sollen Ideen aufgegriffen werden.“ Nagl betonte, wie wichtig die interdisziplinäre Vernetzung sei und dass umsetzungsorientiert gearbeitet werde, „sodass es bald hoffentlich auch zur Umsetzung einer App kommt“. Damit spielte sie auf die geplante Entwicklung einer multimodalen, auf die regionalen Bedürfnisse der Bürger optimal zugeschnittene Verkehrs-App an, mit der „die Bürger dann wählen können, ob sie sich nun mit Bus, Bahn oder doch lieber mit dem E-Roller fortbewegen wollen“, so Kiesewetter.

In diesem Zusammenhang machte OB Rentschler nochmal deutlich, dass der übergebene Schlussbericht kein Ende, sondern eher ein Auftakt sei. Schließlich gebe es noch weitere knifflige Zukunftsfragen in Sachen Mobilität zu beantworten, beispielsweise bei der Neugestaltung der Stuttgarter Straße, bei denen das Bürgerinteresse groß sei. „Mobilität ist eine Schlüsselfrage, aber die Infrastruktur muss da sein, um Mobilität auch nutzen zu können“, so Rentschler. Und künftig müsse man nicht nur die Elektromobilität weiter verfolgen, sondern auch die Wasserstofftechnik berücksichtigen.