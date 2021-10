Aalen Legions holen ihren ersten Sieg

Verspätet, aber erfolgreich, sind die U 19-Footballer der Aalen Legions in ihre Saison gestartet. Das sehr junge Aalener Team konnte mit dem 24:6-Sieg in Mannheim bei den „Bandits“ in der Jugendlandesliga den ersten Sieg der noch jungen Aalener Footballgeschichte erlangen.

Die Legions traten zu diesem Spiel mit vielen Spielern an, die ihren ersten Einsatz im Wettkampf hatten. Auch war der Gegner völlig unbekannt. So wurden die Aalener in den ersten beiden Vierteln zunächst in die Defensive gedrängt und Mannheim ging mit 6:0 in Führung. Erst kurz vor der Halbzeit konnten die Legions erstmals punkten und die Special Teams zeigten erste gute Spielzüge. Nach der Pause machte die Mannheimer Defense weiter massiv Druck, doch Aalen kommt besser ins Spiel. Der Angriff kam ins Spiel und zu Aktionen. Zwei schöne lange Bälle auf die Receiver besiegeln den Auswärtssieg in einer fairen Partie.

Am kommenden Sonntag, 24. Oktober, steht das erste Heimspiel für die „Aalen Legions“ an. Gegner sind die „Leonberg Alligators“, ebenfalls siegreich am ersten Spieltag und Zweiter in der Tabelle hinter den Legions. Spielbeginn ist am Sonntag um 15 Uhr im ASA-Stadion.