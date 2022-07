Aalen lädt zum Netzwerktreffen der Kultur- und Kreativwirtschaft

Die Stadt Aalen lädt am Montag, 18. Juli, zum achten Mal alle kreativen Aalener Akteure zum jährlichen Netzwerktreffen ein. In den Räumen des Kollektiv K besteht so die Möglichkeit zur Vernetzung und zum Austausch. Highlight des Abends ist eine Führung durch das neue Gebäude mit anschließender musikalischen Begleitung.

Die Bandbreite der Aalener Kultur- und Kreativwirtschaffenden ist groß. Sie reicht von Künstlern und Künstlerinnen über Designer und Designerinnen, Fotografen und Fotografinnen, Architekten und Architektinnen, Mediengestalter und Mediengestalterinnen bis hin zu Journalisten und Journalistinnen, Software-Entwickler und Softwareentwicklerinnen und vielen weiteren – alle mit ihrem ganz eigenen Blick auf das Thema Kreativität.

So heterogen die Gruppe der Kreativen auch ist, so abwechslungsreich sind auch die Veranstaltungsorte und Impulse zur Eröffnung des jeweiligen Netzwerkabends.

Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen bekommen während des Rundgangs Einblicke in die Projekte des Kollektiv K und die der Mieter und Mieterinnen.

Bereits seit mehreren Jahren lädt die Wirtschaftsförderung der Stadt Aalen einmal jährlich alle kreativen Akteure Aalens zu einem Netzwerktreffen ein, um die lokalen Kultur- und Kreativwirtschaffenden zusammenzubringen und Raum für Austausch und Vernetzung zu schaffen.

Die Veranstaltung ist kostenlos, eine Anmeldung ist noch bis 13. Juli unter wirtschaftsfoerderung@aalen.de möglich.

Weitere Informationen zur Kultur- und Kreativwirtschaft in Aalen sowie Aktuelles zu Veranstaltungen und Seminarangeboten gibt es jederzeit unter aalen.de/kultur-undkreativwirtschaft.