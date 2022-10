Aalen klimaneutral 2035: Bürger und Stadt sprechen über Zukunft

Am 28. Oktober 2021 hat der Gemeinderat die Klimaneutralität Aalens bis 2035 beschlossen. Nach nun einem Jahr haben sich die unterschiedlichen Akteure sowie Bürgerinnen und Bürger zu einer Gesprächsrunde am Freitagnachmittag im Rathaus getroffen, um über die weitere Umsetzung des Planes, Aalen bis 2035 klimaneutral zu machen, zu reden. In mehreren Gesprächsrunden konnte die Stadtverwaltung, Fraktionssprecher, sowie Bürgerinnen und Bürgern ihre Ideen und Vorschläge für ein klimaneutrales Aalen vorstellen.

Einen kurzen Ausblick auf die aktuellen Planungen und laufenden Projekte der Stadt gab Oberbürgermeister Frederick Brütting. Dabei sei der Ausbau der Erneuerbaren Energien einer der größten Punkte. Aktuell laufen die Planungen für mehrere Photovoltaikanlagen auf Freiflächen. Für Photovoltaikanlagen auf städtischen Gebäuden seien 300 000 Euro eingeplant. „Hier brauchen wir allerdings die Privathaushalte und Unternehmen, die mitziehen“, so Brütting. Als weitere Maßnahme soll im Süden Aalens ein Nahwärmenetz, in welchem die Abwärme aus Firmen genutzt werden soll, entstehen.

Als Klimaanpassungsmaßnahme kündigte Brütting an, die Stadt noch grüner zu gestalten, so dass diese sich nicht zu stark erhitzen könne. Durch die Renaturierung des Kochers werde der Stadt mehr Flächen zur Abkühlung haben. Auch verfolge die Stadt eine Sanierungsstrategie, um den Energieverbrauch bereits bestehender Gebäude zu senken.

Brütting warnte aber auch vor dem Risiko, sich in zu langen Planungsprozessen zu verlieren. Gerade im Bereich Mobilität und Verkehr seien die Prozesse zäh. Neben dem Ausbau der Erneuerbaren Energien und der Wärmewende sieht Brütting das Engagement von mehr Menschen im Bereich Klimaschutz als wichtigsten Punkt.

„Der Klimaschutz ist kein Thema einer politischen Gruppierung mehr“, sagte Thomas Wagenblast, CDU-Fraktionsvorsitzender im Gemeinderat, in der ersten Gesprächsrunde. Dies sei seine Erfahrung aus den Gesprächen mit Bürgerinnen und Bürgern. Hermann Schludi, SPD-Fraktionsvorsitzender, mahnte an, die Bürger in den Prozessen mitzunehmen. Christa Klink (Die Linke) sah vor allem ein Problem in der zeitlichen Umsetzung. Nötige Veränderungen würden zu lange dauern. Allerdings gäbe es schnell umzusetzende Möglichkeiten, die auch nichts kosten würden. Auf Bundesebene sei dies zum Beispiel das Tempolimit.

Das Ziel 2035 klimaneutral zu sein, ist für Werner Gottstein, BUND-Regionalverbandsvorsitzender, zu langsam. Die Klimaneutralität müsse schneller umgesetzt werden. Aktuell gebe es noch viele Pull-Maßnahmen, wie vergünstigte ÖPNV-Tickets, aber die unangenehmen Push-Maßnahmen würden noch nicht genug genutzt werden. Eine schnellere Umsetzung der Klimaneutralität würde sich auch Matthias Wagner von der Initiative Klimaentscheid wünschen. Aber selbst 2035 sei schon ein sportliches Ziel, um die Klimaneutralität Aalens zu erreichen.

„Wenn wir in 13 Jahren klimaneutral sein wollen, dann müssen wir alles, was wir machen, jetzt schon überprüfen“, sagte Maya Kohte, Leiterin des Amts für Umwelt, Grünflächen und umweltfreundliche Mobilität, in der zweiten Gesprächsrunde. Dies sei, zum Beispiel bei Bauvorhaben nötig. Die Stadt sei bereits dabei, es sei aber eine große Aufgabe.

Die Perspektive aus Wirtschaftssicht nahm Felix Unseld von der Wirtschaftsförderung ein. Er sehe in der Klimaneutralität eine große Herausforderung, aber auch Chancen. Unternehmen klimaneutral zu gestalten, sei vor allem mit großen Investitionen verbunden. Dafür fehle einigen Betrieben aber das Kapital.

Für Zwischenstationen zum Ziel Klimaneutralität sprach sich Michael Fleischer, Grünen-Fraktionsvorsitzender, aus. Allerdings befürchtete er, dass die aktuelle Einigkeit beim Thema Klimaneutralität vorbei sein werde, wenn es um das konkrete Erreichen der Ziele geht. Die Eingkeit, aber auch den gemeinschaftlichen Aspekt hob Margarethe Rödter hervor. Sie wolle mit dem Weg zur Klimaneutraliät auch einen neuen gemeinschaftlichen Lebensstil entwickeln, der sich von dem Wachstumsgedanken löse.

Nach den Gesprächsrunden hatten die anwesenden Bürgerinnen und Bürger noch Zeit Fragen zu stellen. Im Anschluss gab es noch einen Jubiläumskuchen für die Anwesenden.