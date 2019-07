Aalen ist weiterhin Vierter

Der Luftsportring Aalen kommt in dieser Saison nur schwer von der Stelle. Damit bleiben die Aalener weiterhin Vierter in der Bundesliga.

Was die Wetterbedingungen für schnelle Segelflüge angeht, schwächelt auch der Juli weiterhin. In der Runde 13 fanden an beiden möglichen Wertungstagen Tagen nur jeweils rund 140 Flüge den Weg in die Wertungslisten.

Der Samstag war im Nordosten von Deutschland eindeutig der bessere Flugtag. Da in Stendal, Sachsen- Anhalt derzeit die Deutschen Segelflugmeisterschaften für Doppelsitzer und die Offene-Klasse stattfinden, konnte der Luftsportring Aalen glücklich punkten. Markus Frank und Bernd Schmid nehmen dort teil. So kam es nicht von ungefähr, dass Markus Frank mit seinem Supersegler EB-29 auch den schnellsten Flug und damit die höchste Punktzahl für den LSR-Aalen erfliegen konnte. Der Bietigheimer Pilot erreichte ein Geschwindigkeit von über 100 Stundenkilometer. Bestimmt war der Tag dort zwischen Elbe und Havel durch eine vergleichsweise trockene Luftmasse, die aber durch einen Trog über Fennoskandien, der im Tagesverlauf erst gute Thermik brachte.

Obwohl die Wettervorhersagen etwas anders prognostizierten gab es am vergangenen Sonntag auch über der Ostalb ein kleines Wetterfenster. Das nutzen die Elchinger Piloten. Allen voran Steffen Schwarzer. Alles in allem gab es in der Bundesliga-Runde 13 also weder weiträumigen und selbst in den fliegbaren Lücken dann keine einfachen Bedingungen. Dass einige Bundesliga-Piloten und -Pilotinnen auf den Deutschen Meisterschaften in Stendal am Start sind, spiegelt sich die Wertungslisten der Liga.

Tatsächlich schaffte den schnellsten Liga-Flug aus der Menge der LSR-Teilnehmer der Offenen Klasse, Markus Frank. Das Bundesliga-Team des LSR-Aalen profitiere ebenfalls vom Doppelsitzerflug Bernd & Alexander Schmid die ebenfalls von Stendal aus – unterwegs waren. Von Elchingen aus starteten noch Manfred Streicher, Thomas Kochhafen und Josef Blümle. In Tannheim war Johannes Böckler am Start und versuchte sein Glück im Allgäu und den nördlichen Alpen.

Schließlich konnte sich Steffen Schwarzer am Sonntag vom heimischen Platz aus mit einem Flug Richtung Norden über den Virngrund, Tauberfranken bis nach Würzburg und zurück in die Wertung fliegen. Durchschnittsgeschwindigkeit: 100 (Stundenkilometer). Die Elchinger Bundesligamannschaft kam durch diese drei Flüge in der Rundenwertung auf den 2. Rang bringen. In der Gesamtwertung von Liga 1 bleibt es an der Spitze knapp und spannend: Durch den Rundensieg schiebt sich Rinteln nun auf Gesamtrang 2 (172 Punkte) vor und verdrängt Burgdorf (169 Punkte) auf den dritten Platz. Aalen (166 Punkte) bleibt als 4. in direkter Schlagdistanz. Tabellenführer bleibt das Team aus Bayreuth mit 184 Punkten, der Vorsprung schmilzt über die letzten Runden aber kontinuierlich zusammen.