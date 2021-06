Aalen ist unterwegs: Gastronomiebetriebe freuen sich über EM-Zuschauer

Der Auftakt zur Europameisterschaft 2021 ist gemacht. In der Aalener Innenstadt sind die Menschen bei bestem Wetter in die gastronomischen Betriebe geströmt, um die Partie zwischen Italien und der Türkei zu sehen. An diesem Freitag sind die Gastronomen noch angewiesen gewesen, nach den 3-G-Regeln vorzugehen. Platznehmen durfte nur, wer geimpft, getestet oder genesen ist. Die Gaststättenbetriebe hoffen, das sich dies bereits am Montag anders darstellen wird.