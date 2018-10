Aalen ist Gastgeber des Landesprädikantentages

Der Evangelische Kirchenbezirk Aalen war am Sonntag Gastgeber des diesjährigen Landesprädikantentags. Den Festgottesdienst in der Evangelischen Stadtkirche haben Dekan Ralf Drescher, die landeskirchliche Prädikantenpfarrerin Tabea Granzow-Emden und die Prädikantinnen und Prädikanten des Ostalbkreises gemeinsam vorbereitet. Kirchenmusikdirektor Thomas Haller hat den Gottesdienst zusammen mit der Chorschule Aalen und Schülern des C-Kurses musikalisch mitgestaltet. „Sonntag für Sonntag sind nicht nur studierte Theologinnen und Theologen an der öffentlichen Verkündigung des Wortes Gottes beteiligt, sondern auch ehrenamtlich tätige Frauen und Männer, die an einer speziellen Ausbildung der Württembergischen Evangelischen Landeskirche teilgenommen haben,“ so Ralf Drescher, der evangelische Dekan, „das sind unsere Prädikantinnen und Prädikanten“. Der Landesprädikantentag, der alle zwei Jahre stattfindet, bietet die Gelegenheit des gegenseitigen Austausches, der theologischen Anregung und des Wahrgenommenwerdens in der Öffentlichkeit. Das Thema des diesjährigen Landesprädikantentreffens „Auf der Grenze“hat Bezug auf die Lage Aalens am ehemaligen Limes genommen und widmeet sich den vielfältigen Grenzerfahrungen in theologischen wie persönlichen Bereichen.