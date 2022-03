Aalen hilft: Wohnraum für Flüchtlinge wird gesucht

Hunderttausende Menschen sind bereits vor dem Angriffskrieg des Kremlchefs Wladimir Putin aus der Ukraine geflohen. Auch in Aalen werden in naher Zukunft die ersten Flüchtlinge erwartet. Es wird daher dringend Wohnraum für die ankommenden Familien und Einzelpersonen gesucht, damit ihnen schnell und unbürokratisch ein Dach über dem Kopf zur Verfügung gestellt werden kann.

Im Schulterschluss mit dem Landkreis appelliert Aalens Oberbürgermeister Frederick Brütting, gemeinsam mit den Ortsvorstehern, der Wohnungsbau Aalen GmbH und den Kirchengemeinden an die Bevölkerung, Wohnraum zur Verfügung zu stellen.

Bürger, die leerstehende Wohnungen, Zimmer oder auch Häuser besitzen und helfen möchten, können sich bei der Stadt Aalen unter Telefon 07361/52-1286 oder per E-Mail an eva-maria.weng@aalen.de melden. Auch die Wohnungsbau Aalen nimmt Angebote entgegen unter Telefon 07361/9575-0 oder per E-Mail an info@wohnungsbau-aalen.de

Die zentrale Kontaktstelle für sonstige Anliegen bezüglich Geflüchteten aus der Ukraine ist erreichbar unter Telefon 07361/52-2851 oder per E-Mail an integration@aalen.de