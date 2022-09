Aalen Festival-Orchester kehrt zurück

Vor rund einem Jahr spielte das Aalen Festival-Orchester zum ersten Mal in der Stadthalle zur Premiere auf. Nun gibt es am Mittwochabend, 5. Oktober, um 20 Uhr, ein zweites Konzert mit den Profimusikern, welche alle in der Region verwurzelt sind.

Für dieses Konzert kommen die Musiker zurück in ihre Heimat und bieten Musikgenuss auf höchstem Nivea. Auf dem Programm steht klangvolle Musik von Beethoven und Mozart.

Im Rahmen der Aalener Kulturwochen lädt die Stadt Aalen, zusammen mit dem Leiter des Orchesters, Gero Wittich, in die Stadthalle ein. Am Klavier spielt der vielfach ausgezeichnete und höchst talentierte Pianist Elias Opferkuch. Er ist Solist beim 2. Klavierkonzert des jungen Beethoven. Das Werk des jungen Ludwig van Beethoven entstand 1788. Im gleichen Jahr ließ sein Idol Wolfang Amadeus Mozart all sein Genie und seine Reife in seine letzte Sinfonie, die berühmte “Jupiter-Sinfonie”, einfließen. Verwandtschaft und Einzigartigkeit in den Werken der beiden großen Komponisten reichen sich hierbei abwechselnd die Hand - Hörgenuss ist garantiert.

Das Besondere, so der Leiter des Orchesters, Gero Wittich, ist, dass die meisten Musiker eine Ausbildung in Aalen erhielten und heute in renommierten Orchestern und Ensembles spielen. Beispielsweise bei den Essener oder Heidelberger Philharmoniker, Staatsorchester Stuttgart und Kassel oder beim BR Sinfonieorchester.

Die Musiker reisen an aus dem hohen Norden bis hin aus den Niederlande und Österreich. „Für mich ist es eine schöne Herausforderung, die Musiker unterschiedlichen Alters mit der Vielfalt an Instrumenten zusammenzuführen und unseren Gästen ein einzigartiges Konzert zu präsentieren. Ich freue mich sehr darauf“, so Orchesterleiter Gero Wittich.

Die Musiker sind: Elias Opferkuch, Angelo Bard, Eduard Bayer, Nikola Birkhan, Uta Hauser, Marie Leonhardi, Silke Maurer, Clemens Ratajczak, Julia Richtenberg, Alessio Taranto, Maria Suwelack, Sascha Frömbling, Wolfram Hauser, Patricia Messana, Benjamin Rivinius, Victoria Constien, Miriam Klaeger, Anja Rapp, Lukas Rothenfußer, Xenia Bömcke, Hannah Mangold, Andreas Mendel, Kathrin Stüble, Hannah Bregler, Sebastian Mangold, Frank Forst, Markus Brenner, Jonathan Baur, Markus Mayr und Bernd Brunk.