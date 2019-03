Aalen feiert den Internationalen Frauentag

Von Deutsche Presse-Agentur

Am Allgäu Airport in Memmingen haben am Freitag Umbauarbeiten begonnen. In den kommenden Monaten werden unter anderem die Start- und Landebahn um 15 Meter erweitert und die Gepäckhalle vergrößert. Bagger und Arbeiter rücken nachts an, so dass der Flughafen tagsüber gewohnt betrieben werden kann. „Die Hauptarbeiten beginnen erst im September“, sagt ein Sprecher. Dann wird der Flughafen vom 17. bis 30. September geschlossen.

Die Fluggesellschaft Ryanair hat für diese zwei Wochen alle Verbindungen von und nach Memmingen gestrichen.