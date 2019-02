Aalen feiert den Internationalen Frauentag

Unter dem Motto „Von Schwestern, Omas und Anderen…“ steht am Freitag, 8. März, der Internationale Frauentag in Aalen. Bei dieser Veranstaltung von Frauen für Frauen um 18 Uhr im kleinen Sitzungssaal des Aalener Rathauses geht es um verschiedene Kultursplitter.

Dabei wird die Kulturwissenschaftlerin Kerstin Hopfensitz einen Kurzvortrag mit dem Titel „Ende der Kostümierung“ halten, es wird einen Poetry Slam von Jeanine Lang zum Frauenwahlrecht geben sowie eine Rede zum Stück „Venedig im Schnee“ des Theaters der Stadt Aalen.

Wie die Beauftragte für Chancengleichheit, demografischen Wandel und Integration der Stadt Aalen, Uta-Maria Steybe, Claudia Hinsen von der Volkshochschule und Andrea Effinger von der Stadtbibliothek in einem Pressegespräch erklärten, wird in Aalen seit 1990 der Internationale Frauentag gefeiert. Seit etwa 15 Jahren organisiert zusätzlich ein sehr aktives Frauennetzwerk ein Rahmenprogramm mit allerlei Aktionen.

Den Auftakt bildet dieses Jahr am Samstag, 2. März, um 10 Uhr in der Stadtbibliothek ein Frauencafé. Dabei wird Rosemarie Wilhelm über Schwesternbeziehungen sprechen. Am Mittwoch, 6. März, zeigt das Kino am Kocher um 20 Uhr in der Villa Rosa in der Turnstraße 15 den Film „Die göttliche Ordnung“, bei dem es um das Frauenwahlrecht in der Schweiz geht.

Barcamp im Torhaus

Eine weitere spannende Veranstaltung ist am Samstag, 9. März, von 13 bis 18 Uhr das Barcamp „Frauen an die Bar“ im Torhaus. Es ist eine freie Vernetzung, bei der sich alle Teilnehmerinnen selber einbringen und ein bestimmtes Thema 45 Minuten lang erörtern können. Es soll ein lebendiger Prozess werden.

Am Samstag, 16. März, ist um 11 Uhr auf dem Marktplatz in Aalen die Aktion „Omas gegen rechts“. Dieses lockere Aktionsforum richtet sich gegen Rechtspopulismus. „Die teilnehmenden Frauen im Omaalter sollten einen weißen Schal tragen“, betont Uta-Maria Steybe. Auch Männer im entsprechenden Alter können sich an dieser Aktion beteiligen. Abends um 20 Uhr zeigt das Theater der Stadt Aalen in einer reinen Frauenvorstellung im W.i.Z. die Komödie „Venedig im Schnee“. Im Anschluss spricht Uta-Maria Steybe mit Tina Brüggeman (Theater der Stadt Aalen) und mit Monika Enderle (Fachärztin für psychosomatische Medizin und Psychotherapie) über die Möglichkeiten und Grenzen der Sprache.

Zum Rahmenprogramm des Internationalen Frauentages gehört auch ein Angebot von Frauen für Frauen im Yogaraum in der Gartenstraße 16c (Eingang über die Friedrichstraße 19). Am Mittwoch, 6. März, Donnerstag, 7. März, und Freitag, 8. März, gibt es verschiedene Yoga-Kurse und Workshops. Am Sonntag, 17. März, ist von 10 bis 11 Uhr eine Veranstaltung zum Thema „Therapeutisches Boxen“.