Aalen feiert 500. Marktmusik und den Geburtstag Hallers

Seit dem ersten Advent im Jahr 1996 gibt es die regelmäßige Marktmusik samstag um 10 Uhr in der Stadtkirche. Weil es am vergangenen Samstag zum 500. Mal war und weil ihr Gründer, Bezirkskantor und Kirchenmusikdirektor Thomas Haller, an diesem Tag seinen 53. Geburtstag feierte, lud die evangelische Kirchengemeinde zum festlich gestalteten Doppelfest in die Stadtkirche ein.

Von der Empore herunter ertönte als schwungvolle Intrada das „Final alla Schumann“ opus 83 von Felix Alexandre Guilmant (1837 - 1911). Das Collegium musicum unter Leitung von Gero Wittich zog mit seiner starken Besetzung von Streichern und Bläsern die Aufmerksamkeit der zahlreichen Besucher auf sich. An der Orgel präsentierte sich Thomas Haller, die Hauptperson des glanzvollen Festes.

Aalen am Samstagmorgen in evangelischer Hand

Dass dieses 500. Marktmusik-Jubiläum mit Hallers Geburtstag zusammenfiel, schrieb der evangelische Dekan Ralf Drescher dessen mathematischem Talent zu. „Der hat sich das schon frühzeitig ausgerechnet“, sagte er. Mit Beginn dieser Feier und bis zu den Turmbläsern um die Mittagszeit sei Aalen „fest in evangelischer Hand“. Die Musik zur Marktzeit mit ihrem Programm von genau 30 Minuten liefere verlässliche Strukturen in einer Zeit, „wo viele verrückt spielen“. Mit einer roten Rose ehrte Drescher das Werk des Kantors, der allerdings bis zu seinem Ruhestand die Gemeinde und die Musikfreunde noch 14 Jahre erfreuen werde. „Thomas Haller ist das Beste, was wir haben“, rühmte Drescher.

Mit dem Maestoso aus Rheinbergers Konzert für Orgel und Orchester setzten die Musiker die festliche Feier fort. In der Pause vor dem Andante erinnerte Oberbürgermeister Thilo Rentschler an die Aufnahme der Orgel als Kulturgut der Unesco und der Weltgemeinschaft. Die Stadt Aalen sei nun als Limesstadt und mit der Thomas Haller zu verdankenden kunstvollen Orgelrestaurierung in der Sankt Johannkirche mehrfach in diesem hohen Rang auf Weltniveau vertreten. Am 4. April sei Richtfest im künftigen Kulturbahnhof, wo die Orgel der Markuskirche Aufnahme fände, erwähnte das Stadtoberhaupt.

Zum Dank ein Glas Honig vom Markt

Vor dem Finale von Mendelssohns großem Werk würdigte Landeskirchenmusikdirektor Matthias Hanke die Leistungen Hallers, der seit 1996 Kantor in Aalen sei, dann zum Bezirkskantor und 2004 zum Kirchenmusikdirektor ernannt worden sei. Mit der Marktmusik sei es ihm gelungen, die Menschen in geschäftiger Zeit zum Innehalten zu bringen, um „göttliche Musik“ zu hören. Weil Haller eine Persönlichkeit sei, die Musik liebe und mit Bienenfleiß pflege, schenkte ihm Hanke ein auf dem Aalener Wochenmarkt gekauftes Glas Honig.

Weil die Marktmusik nicht ohne Mitwirkende zu gestalten sei, ehrte Dekan Ralf Drescher beispielhaft für viele das ehrenamtlich tätige Ehepaar Annegret und Fritz Walter mit Geschenken.

Kirchenmusikdirektor Thomas Haller dankte in seinem Schlusswort allen, die zum großen Erfolg der Reihe beigetragen haben. „Ohne Publikum geht das nicht“, lobte er die treuen Besucher, die oft mit ihren Markttaschen in die Stadtkirche kommen. Er vergaß auch nicht den vielen Musikern, besonders den Organisten, zu danken, die über all die Jahre mitgewirkt haben.