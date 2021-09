Aalen Erster, Ellwangen Vierter

Mit Platz eins beim 4. KRATKY-U12-Nachwuchs-Cup gab es für die Basketballer der BSG Aalen was zu feiern und der Pokal durfte beim Gastgeber in der Heimat bleiben. Nachdem das Team des TSV Ellwangen, die Mamo Baskets Freiberg und die Mädels-Mannschaft des TSV Nördlingen besiegt wurden, musste die U 12 der BSG im Spiel gegen die männlichen Nachwuchsstars des TSV Nördlingen um die letzten entscheidenden Punkte kämpfen. Es war ein sehr spannendes Spiel und der Höhepunkt des Turniers. Die Zuschauer fieberten mit und ernannten dieses Spiel zum Finale. Am Ende musste sich der TSV Nördlingen mit einem sehr knappen Ergebnis von 22:23 geschlagen geben. Die rund 100 Zuschauern aus Nah und Fern konnten in der Karl-Weiland-Halle sehen, mit welcher Freude die Kinder bei den Basketballspielen dabei sind. Nach dieser langen pandemiebedingten Pause waren die Kinder natürlich ehrgeizig, doch es ging vor allem darum, endlich wieder Basketball spielen zu können, Spaß zu haben und auf andere Mannschaften zu treffen.

Sowohl die Mädels als auch die Jungs haben gezeigt, wie viel ihnen ihr Sport bedeutet und wie froh sie darüber sind, wieder spielen zu dürfen. Am Ende des Tages waren sich alle Teilnehmer und auch die Zuschauer einig: „Das war ein tolles Turnier! Hoffentlich kann es im nächsten Jahr wieder stattfinden“. „Wir hoffen sehr, dass wir im nächsten Jahr ein paar Mannschaften mehr begrüßen dürfen und dass auch wieder mehr Zuschauer den Weg in die Karl-Weiland-Halle finden!“.vPlatzierungen: 1. BSG Aalen, 2. TSV Nördlingen I , 3. TSV Nördlingen II, 4. TSV Ellwangen, 5. Mamo Baskets Freiberg. Gleich zu Beginn der Saison 2021/2022 treffen die BSG-Nachwuchskorbjäger am 10. Oktober um 12 Uhr auf die starke Mannschaft des VfL Waiblingen. Die Begegnungen vom 10. Oktober: 12 Uhr: U 12mix: BSG Aalen - VfL Waiblingen (Galgenberghalle), 14 Uhr: Bezirksliga Damen: BSG Aalen - Backnanger Cool Blues (Galgenberghalle).