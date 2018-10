Aalen boult sich auf Platz sechs

Der Ligapokal 2018 der Region Nord-Württemberg im Pétanque ging an die Boulefreunde Waiblingen. Als einziges Team konnte man vier Siege aus vier Spielbegegnungen auf der Habenseite verbuchen. Diese waren hart erkämpft. Denn die Partien wurden auf teilweise herausfordernden Untergründen auf dem und rund um den Bouleplatz des Pétanque-Club Aalen in Unterkochen ausgetragen. Aalen belegte den sechsten Platz. Parallel überreichte Ligaleiterin Inge Wehler den jeweiligen Meistern der Saison 2018 aus Bezirks-, Landes- und Oberliga ihre Siegestrophäen.

Über 120 Boulisten bevölkerten das Areal des Pétanque-Clubs und maßen sich im Teamwettbewerb um den diesjährigen Ligapokal. Dieser bildet traditionell den Abschluss der Ligasaison in der Region Nord-Württemberg. 18 Mannschaften waren unter anderem aus Waiblingen, Ludwigsburg, Welzheim, Neuenstein, Öhringen, Heilbronn, Backnang, dem Hohenlohischen, Heubach, Stuttgart, Ellwangen und Schorndorf angereist.

Unter der Mannschaftleitung von Norbert Strässle stiegen Klaus Diebold, Wolfgang Rall, Karl Evertz, Vaso Bukorovic und Michael Kupke in den Wettbewerb mit ein. Später ergänzten Erwin Motzke und Annette Kupke noch das Team. In der ersten Begegnung gegen Öhringen trumpften die Männer noch mit einem 3:0-Sieg auf. Doch in der zweiten Partie gegen Waiblingen mussten sie Federn lassen, verloren 1:2. Im dritten Spiel verpassten sie den Gesamtsieg gegen Welzheim um Haaresbreite und spielten erneut 1:2. Gegen Heubach klappte es dann nochmal mit einem 2:1.