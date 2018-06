Aalen bleibt in der Spitzengruppe

In einer Partie ohne spielerische Glanzlichter haben die U-19-Fußballer des Juniorteams Aalen im Heimspiel den FC Nöttingen mit 3:1 besiegt. Damit bleibt Aalen in der Spitzengruppe der A-Junioren-Oberliga.

Dass der FC Nöttingen mit aller Kraft um den Klassenerhalt kämpft, das bekam auch die Mannschaft des Aalener Trainertrios Marc Ruppert, Gerhard Schlipf und Walter Duschek zu spüren. Der FC hat 23 Punkte, zwei Zähler mehr als Konkurrent Villingen.

Aalen wollte sich mit einem Sieg in der Tabellenspitze festsetzen. Die frühe Führung durch Patrick Gräßle (9.) spielte Aalen zwar in die Karten, sorgte aber nicht für die nötige Ruhe. Immer wieder kamen die Gäste gefährlich vors Tor von Dominik Schlipf. In der 24. Minute gelang Nikolai Schlipf der Ausgleich. Dominic Sessa hatte kurz vor der Halbzeit die Führung auf dem Fuß. Und wenige Minuten gelang Sascha Singer der Treffer zur Aalener 2:1-Pausenführung. Den Schlusspunkt setzte erneut Gräßle mit dem 3:1 (75.), als er einen Fehler in der Defensive der Gäste nutzte.

So wahrt die U19 die Hoffnung auf einen Platz in der Spitzengruppe der zweithöchsten deutschen Liga. „Es war ein Arbeitssieg, aber wir waren über 90 Minuten die bessere Mannschaft“, so Ruppert. In den letzten drei Spielen hat Aalen gegen Waldhof Mannheim, Villingen und Pfullendorf drei schwere Aufgaben vor sich und will an Tabellenführer Balingen dranbleiben. (er)