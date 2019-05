Aalen: Bigbands liefern sich eine friedliche Schlacht

Die Bigbands des Schubart-Gymnasiums (SG), des Theodor-Heuss-Gymnasiums (THG), des Kopernikus-Gymnasiums (KGW) und der Aalener Musikschule haben sich zur Bigband Battle, also zum friedlichen musikalischen Wettstreit in der Stadthalle getroffen. Das Publikumsinteresse war groß, die Stadthalle voll besetzt. Und die Zuhörer konnten sich davon überzeugen, dass es um den Nachwuchs in diesem musikalischen Genre bestens bestellt ist.

Dass an jedem der drei Gymnasien in der Stadt neben Chören und traditionellen Blasorchestern auch eine Bigband existiert, ist nicht unbedingt selbstverständlich. Daran haben engagierte Musiklehrer wie Sebastian Hahn (THG), Magnus Barthle (SG) und Hans-Jörg Beiderwellen-Fuchs (KGW), die aktuellen Leiter der Bands an den Gymnasien, einen entscheidenden Anteil. Die Bigband der Aalener Musikschule wurde vor Jahren von Robert Wahl gegründet, seit dem Schuljahr 2018/19 steht der Trompetenlehrer Timo Gneipelt am Pult. Er setzte mit der Band der Musikschule den eindrucksvollen Schlusspunkt in der Stadthalle.

Gegenüber den Gymnasien hat Gneipelt den Vorteil, dass er seine Besetzung aus einem fast unerschöpflichen Reservoir aus Schülerinnen und Schülern der Musikschule zusammenstellen kann. Das sah und hörte man zum Beispiel an zehn (!) Saxofonen in der ersten Reihe, die den Sound der Band bei Titeln wie „Opus One“ oder „Sober de Cuba“ prägten. Und Gneipelt kann sich auch mal bei der Ballett-Abteilung der Schule „bedienen“. Eine junge Tänzerin sorgte bei „What a feeling“ aus dem Film „Flashdance“ für geschmeidige optische Akzente auf der Bühne.

Ebenfalls sehr stark besetzt ist die Bigband des KGW. Die musikalische Ausbildung wird dort besonders gefördert. Bei Titeln wie „Feever“, „Feeling Good“ oder „Birdland“ interpretiert die Band nahe an der Professionalität und verfügt neben einer ganzen Reihe von interessanten jungen Sängerinnen mit Ben Wegel auch über einen ausgesprochen humorvollen Ansager. Aber auch die Bigbands von THG und SG sind unter der Leitung von Sebastian Hahn und Magnus Barthle bestens aufgestellt. Die THG-Bigband hatte den Abend schwungvoll groovend mit dem Klassiker „Strike up the Band“ eröffnet und begab sich danach unter anderem mit einem Medley aus dem Film „Star Wars“ auf eine musikalische Reise ins Weltall. Die Bigband des SG feiert in diesem Jahr mit zahlreichen Auftritten ihr 30-jähriges Bestehen und punktete mit Julia als cooler Sängerin in „Mr. Zoot Suit“. Bei dem Ohrwurm „Oye como va“ war dann auch das Publikum gesanglich gefordert. Von der guten Ausbildung und dem musikalischen Talent der jungen Bandmitglieder konnten sich die Zuhörer auch durch zahlreiche, souverän aufspielende Solisten in allen Bands überzeugen.