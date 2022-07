Aalen bekommt einen Rudolf-Duala-Manga-Bell-Platz

Der Platz an der Ecke Südlicher Stadtgraben/An der Stadtkirche soll nach Rudolf Duala Manga Bell benannt werden. Die Stadt will damit an den 1891 nach Aalen gekommenen Prinzen und Sohn eines Provinzkönigs in Kamerun erinnern, der später, nach seiner Rückkehr in seine Heimat, von den deutschen Kolonialherren dort hingerichtet wurde. Während seiner Aalener Zeit hatte Manga Bell die an den Platz angrenzende Ritterschule besucht.

Im Kultur-, Bildungs- und Finanzausschuss des Gemeinderats erinnerte OB Frederick Brütting an die Bemühungen des Aalener Geschichtsvereins um eine solche Namensgebung. Das Schicksal Manga Bells, so der OB, sei ein erschreckendes Beispiel für den Umgang der deutschen Kolonialherren mit den Menschen vor Ort.

Das historische Foto zeigt Prinz Rudolf Manga Bell (rechts), den Sohn eines Provinzkönigs in Kamerun, sowie Tube Metom (links), den zweiten jungen Kameruner in Aalen, im Kreise der Familie des Aalener Rektors Gottlob Oesterle. (Foto: Archiv Gerhard Kayser)

Seine Hinrichtung kurz nach Ausbruch des Ersten Weltkriegs im August 1914 wegen angeblichen Hochverrats, ohne jeden Gerichtsprozess, sei „ein klarer Mord“ gewesen. Und eine juristische Rehabilitierung Manga Bells durch die Bundesrepublik stehe bis heute aus.

Dass sich Aalen für eine solche Rehabilitierung starkmachen solle, dafür sprachen sich im Ausschuss Ralf Meiser (Grüne), Eva-Maria Markert (SPD), Christa Klink (Linke) und auch Frank Gläser (AfD) aus. Während allerdings Meiser, Markert, Klink und auch Nadine Patzelt (CDU) die Platzbenennung nach Manga Bell ausdrücklich begrüßten, schloss sich Gläser in seiner ablehnenden Haltung zu dieser Namensgebung Thomas Rühl (Freie Wähler) an.

Rühl hatte zuvor gesagt, Manga Bell habe in Aalen keinerlei bemerkenswerte Spuren hinterlassen und hier nichts bewirkt. Unstrittig sei nur, dass ihm großes Unrecht widerfahren sei. Weitaus mehr geleistet als Manga Bell selbst habe dessen Aalener Lehrer Gottlob Österle, der ihn auch als Pflegesohn aufgenommen hatte.

Der OB wollte Rühls Äußerungen nicht unkommentiert stehen lassen. Manga Bells Schicksal sei inzwischen deutschlandweit bekannt, es stehe für die Schrecken dieser Kolonialzeit, „und wir wollen ein Zeichen setzen, dass wir aus der Geschichte gelernt haben“. Am Ende gab es im Ausschuss zwei Stimmen gegen die Platzbenennung. Endgültig entscheiden wird der Gemeinderat am 21. Juli.