Aalen bei Stadtführungen und Rundgängen entdecken

Die Aalener Tourist-Information bietet in den kommenden Tagen eine Reihe an Stadtführungen und Rundgängen an. Laut Pressemitteilung markiert die Veranstaltung „Stadtgeschichten zur guten Nacht“ am Mittwoch, 14. September, um 20 Uhr den Auftakt. Start ist an der Tourist-Information. Die Teilnahme kostet fünf Euro für Erwachsene, Kinder (sechs bis 16 Jahre) zahlen 2,50 Euro.

Weitere Programmpunkte sind: „Von Rom zur Reichsstadt“ (Freitag, 16. September, 18 Uhr, ab Limesmuseum, Erwachsene sieben Euro, Kinder 3,50 Euro), „Rundgang mit dem Nachtwächter“ (Freitag, 16. September, 21 Uhr, ab Tourist-Information, Erwachsene sieben Euro, Kinder 3,50 Euro), „Aalens Gassen“ (Samstag, 17. September, 17 Uhr, ab Tourist-Information, Erwachsene fünf Euro, Kinder 2,50 Euro) sowie „Frauen in Aalen“ (Sonntag, 18. September, 21.30 Uhr, ab Tourist-Information, Erwachsene fünf Euro, Kinder 2,50 Euro).

Für Inhaber der Spionkarte sind die Angebote kostenfrei. Eine Anmeldung ist erforderlich bei der Tourist-Information unter Telefon 07361 / 52 23 58 oder unter tourist-info@aalen.de