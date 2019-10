Aalbäumle: Grüne wollen schnelle Entscheidung.

Die Stadtratsfraktion von Bündnis 90/die Grünen will die Beschlussfassung für die Verbesserung des Aalbäumles zügig vorantreiben, um die notwendigen Maßnahmen für die Infrastruktur der Hütte zeitnah umsetzen zu können. Das teilt die Fraktion in einer Pressemitteilung mit.

Dafür verlangen sie vom Oberbürgermeister in einem Schreiben nähere Informationen zu seiner Aussage zur Frischwasserversorgung der Schutzhütte. Wie es weiter heißt, habe sich Rentschler zuversichtlich geäußert, dass statt eines Anschlusses an die Wasserversorgung für das Aalbäumle doch noch eine Regenwasseraufbereitungsanlage genehmigt werden könne. Die Grünen möchten in diesem Zusammenhang auch das Schreiben des Landratsamts vom März 2018 vorgelegt erhalten, in dem die Genehmigung einer solchen Anlage offensichtlich abgelehnt worden war. Die Grünen bitten den OB in dem Schreiben um nähere Erläuterung, worauf er seine Zuversicht, das Amt werde seine Meinung noch ändern, stützt.

Sie fordern in diesem Zusammenhang nähere Angaben zum veranschlagten Frischwasserbedarf auf dem Aalbäumle, zur Art und der Kapazität der ins Auge gefassten Anlage und nach Referenzen. In Sachen der Strom- und Warmwasserversorgung geben sich die Grünen mit der bisherigen pauschalen Aussage, eine unterstützende Nutzung der Solarenergie sei nicht möglich beziehungsweise zu teuer, nicht zufrieden.

Sie fordern auch insofern ergänzende Informationen. Sie halten bei einer Stromversorgung durch ein Gasaggregat die unterstützende Nutzung solarer Energie zur Stromerzeugung und möglicherweise auch für die Warmwasserbereitung durchaus für interessant. Aus Sicht der Grünen könnte daraus auch ein Projekt in Sachen Nachhaltigkeit gemacht werden. Die Stadtratsfraktion möchte in Anbetracht der Erfahrungen bei wichtigen Themen in der Vergangenheit eine substanzielle Vorlage unter vertiefter Darstellung und Berechnung von Varianten für Wasser, Abwasser und Strom rechtzeitig vor den Fraktionssitzungen zur Sondersitzung des Ausschusses am 6. November erhalten. Diese Sondersitzung mache für die Grünen nur dann Sinn, wenn die Fraktionen vorher auch alle Fakten qualifiziert vorberaten können.