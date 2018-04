Aalbäumle bekommt nun doch kein neues Toilettengebäude

Bekommt das Aalbäumle nun doch kein neues Toilettengebäude? Der Neubau und der geplante Einbau von Zisternen wurde zurückgestellt. „Die Kosten für die erforderlichen Erdarbeiten für den Zisternenbau wären weit über unserem genehmigten Budget gelegen, da aktuell die Handwerkerpreise durch die Decke gehen“, sagt Markus Haas, Leiter der Gebäudewirtschaft der Stadt Aalen. Unter diesem Gesichtspunkt möchte das Amt das geplante Umbaupaket nochmals prüfen und dann dem Gemeinderat zur Entscheidung vorlegen.

Anlässlich des 120-jährige Bestehen des Aalbäumle-Turms (wir berichteten mehrfach) wurden bereits im März an dem Aalener Wahrzeichen einige Querhölzer ausgetauscht Bis zum Jubiläumswochenende vom 13. bis 15. Juli soll die Hütte noch mit einem Vordach ausgerüstet und das Dach neu gedeckt werden. Bereits im Einsatz ist die neue Theke für die Außenbewirtung und auch in der Küche sind die Wandverkleidungen und Arbeitsplatten erneuert worden. Noch rechtzeitig zum Saisonstart werden durch das Grünflächen- und Umweltamt Sonnenliegen aufgebaut und die Spielgeräte auf dem Spielplatz neben dem beliebten Aussichtsturm erneuert und ergänzt.

Die offizielle Eröffnung des Aalbäumles mit Almauftrieb ist am Dienstag, 1. Mai. Beim Jubiläumswochenende gibt es am Freitag, 13. Juli, einen Seniorennachmittag und am Samstag, 14. Juli, und Sonntag, 15. Juli, einen Familien- und Aktionstag von 11 bis 16 Uhr mit einer Waldrallye zum Mitmachen, einem Wald-Mobil, einem Schäfer mit Schafherde, Ponyreiten und vieles mehr.