A7-Zubringung: Warum die Bürgerinitiative immer noch nicht zufrieden ist

Der frühere Unterkochener Ortsvorsteher und Gemeinderat Karl Maier (82) kämpft seit Jahrzehnten für eine Ortsumfahrung um Unterkochen. Durch den südlichen Aalener Stadtteil fahren täglich tausende Autos von der B19 in Richtung Autobahn. Mit dem vierspurigen Ausbau der B29 wird diese Blechlawinen noch deutlich anschwellen, so befürchten Maier und seine Mitstreiter.

Der kürzlich von OB Thilo Rentschler vorgestellte grüne Deckel, also eine Verlängerung der Troges mit Grünfläche, ist nach Maiers Ansicht keine Lösung für den Verkehr in Unterkochen. Im Interview mit Redakteurin Eva Stoss Woche erklärt Maier, warum er an seiner Sichtweise festhält und was seine Bürgerinitiative nun plant.

Herr Maier, die Stadt Aalen hat auf den Protest aus Unterkochen reagiert und den Vorschlag eines grünen Deckels unterbreitet. Warum sind Sie dennoch nicht zufrieden?

Wir als Bürgerinitiative, die jetzt wieder 35 Mitstreiter hat, sind nicht zufrieden, weil dieser Vorschlag nur eine Teillösung ist. Es bringt nicht weniger Verkehr, Staub und Lärm nach Unterkochen und für die Heidenheimer- und die Aalenerstraße bringt es keinerlei Verbesserung.

Karl Maier fühlt sich vom Aalener OB abgespeist. (Foto: eva)

Mit dem vierspurigen Ausbau rollen nach Aussage der Stadt rund 38 000 Fahrzeuge täglich auf Aalen zu in Richtung Autobahn. 65 Prozent davon, so sagen Fachleute, fahren Richtung Süden und damit durch Unterkochen. Und da sagen wir Nein! Ich frage mich, warum der OB nicht mit uns Bürgern spricht.

Aber der Verkehr lässt sich nicht wegdiskutieren, wo soll der denn hin?

Wir kämpfen nach wie vor für eine ortsferne Aufstiegstrasse zur A7. Damit wäre der Verkehr raus aus dem Ort. Wir halten an der ursprünglich vorgesehenen 6F Trasse über den „Römerkeller“ fest.

Diese würde aber durch ein landschaftliches Schutzgebiet führen und wurde längst verworfen. Ist der Naturschutz also nicht so wichtig?

Es wären nur etwa 1000 Quadratmeter dieses Gebietes betroffen. Das müsste doch möglich sein.

Ist die Deckel-Lösung nicht für alle Beteiligten ein akzeptabler Kompromiss?

Nein, der grüne Deckel ist eine rein kosmetische Verbesserung, mit dem die Bürger ruhig gestellt werden sollen. Das wollen die Bürger aber nicht. Wie kommt der OB dazu zu sagen, auch in Zukunft muss der Verkehr durch Unterkochen rollen?

Ihre Initiative hat jetzt 35 Mitglieder. Bildet das die Mehrheit der Unterkochener Bevölkerung ab?

Deshalb wollen wir eine Bürgerbefragung. Die bereiten wir gerade vor. Außerdem werden wir weitere Schilder aufstellen und wir machen eine Bürgerversammlung. Die Stimme des Bürgers muss mit einbezogen werden.

Wie sieht der Zeitplan aus?

Möglicherweise liegen Ergebnisse schon bis zur Mobilitätskonferenz am 16. März in Oberkochen vor oder unverzüglich danach. Unserer Position ist klar: Die Troglösung ist keine Lösung für die nächsten hundert Jahre.

Was wollen Sie in der Befragung genau erfahren?

Die Frage ist: Soll der Verkehr in einem Trog weiterhin durch Unterkochen fließen, mit oder ohne Gründeckel - oder soll eine ortsferne Umfahrung her. Die Troglösung haben wir übrigens schon vor 40 Jahren in der Bürgerinitiative diskutiert und verworfen. Auch eine Tunnellösung war im Gespräch.

So in etwa könnte der von der Bürgerinitiative vorgeschlagene Streckenverlauf aussehen. Die Ebnater Steige würde durch einen so oder so ähnlich verlaufenden Zubringer entlastet werden.

Insgesamt sind zwölf Varianten diskutiert worden. Wir wollen aber die F6 Trasse, und dann könnte die L1084, also die Ebnater Steige, als Nebenstrecke für den Schwerlastverkehr erhalten bleiben.

Sehen Sie den Ortschaftsrat Unterkochen auf Ihrer Seite?

Ich entnehme den Äußerungen, dass auch der Ortschaftsrat für die Trasse plädiert. Und das hat auch die SPD bei ihrem Neujahrsempfang geäußert. Es gibt gesellschaftliche Kräfte, die sich für die Umfahrung aussprechen, aber die werden nicht gehört.

Der Trog in Unterkochen und die Nordumfahrung von Ebnat sind eine Gesamtlösung. Politiker warnen davor, dieses Paket noch einmal aufzuschnüren. Ist es sinnvoll, wenn Unterkochen und Ebnat gegeneinander arbeiten?

Das müssen die Politiker lösen. Wir waren damals nicht eingeladen als in Ebnat die Demonstration für die Nordtangente war.

Fühlen Sie sich von Ebnat im Stich gelassen?

Das kann man so sagen. In Leserbriefen werden wir als „Wutbürger“ bezeichnet. Natürlich kämpfen wir für Unterkochen. Das ist doch klar!

Sehen Sie eine realistische Chance für eine Planänderung?

Ich sehe die Chance, bei gutem Willen noch eine Wende herbeizuführen. Denn es wäre ein Lösung für die nächsten hundert Jahre. Deshalb habe ich noch Hoffnung.

Es soll zusätzlich zum grünen Deckel auch noch eine Auffahrt zwischen Oberkochen und Königsbronn kommen. Ist Ihnen das nicht genug?

Diese Auffahrt bringt für Unterkochen nur eine minimale Verbesserung. Das bringt nur eine Entlastung für Königsbronn.

Die Pläne für die Trasse F6 wurden vor mehr als 20 Jahren begraben. Das jetzt geplante Konzept wurde von Stadtplanern und Landschaftsarchitekten entwickelt und wurde ausgezeichnet. Ist es nicht Zeit, die Fakten zu akzeptieren?

Es war eine Todsünde, dass der Aalener OB Ulrich Pfeifle 1994 den Plan für die Trasse F6 aus dem Flächennutzungsplan streichen ließ. Man hat damals bereits gefasste Beschlüsse gekippt. Warum sollte das nicht noch einmal gehen?

Machen Sie sich mit Ihrem seit Jahren andauernden Widerstand nicht zu einem Michael Kohlhaas?

Wir befragen jetzt die Bürger und dann werden wir weitersehen. Mein Vater hat immer gesagt: „Bub, den Fortschritt verdanken wir nicht den Zufriedenen, den Fortschritt verdanken wir den Unzufriedenen.“