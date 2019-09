A7: Bauarbeiten zwischen Brenztalbrücke und Hungerbrunnentalbrücke

Auf der A7 drohen an den kommenden beiden Wochenende weitere Staus. Betroffen ist der Bereich zwischen Brenztalbrücke und Hungerbrunnentalbrücke im Landkreis Heidenheim.

Das Regierungspräsidium Stuttgart erneuert hier derzeit beide Fahrtrichtungen des rund zehn Kilometer langen Streckenabschnitts der A7 zwischen der Brenztalbrücke und der Hungerbrunnentalbrücke in sechs Abschnitten. Hierbei wird der Autobahnabschnitt über die gesamte Breite erneuert und beide Richtungsfahrbahnen jeweils auf zwölf Meter Fahrbahnbreite ausgebaut.

Vorbereitend für den zweiten Bauabschnitt werden im Bereich der Anschlussstelle Giengen/Herbrechtingen ab der Brenztalbrücke bei Giengen die rechte Betonfahrspur und der Standstreifen in Fahrtrichtung Ulm in Asphaltbauweise ersetzt. Die Arbeiten hierzu erfolgen an zwei Wochenenden jeweils im 24-StundenBetrieb. Dadurch kann gewährleistet werden, dass die Anschlussstelle Giengen auch in Richtung Ulm weiter befahren werden kann.

Die Arbeiten samt der erforderlichen Verkehrssicherungsarbeiten zwischen der Brenztalbrücke und Anschlussstelle Giengen beginnen am heutigen Freitag, 6. September, 20 Uhr, bis voraussichtlich Montag, 9. September, 6 Uhr. Für den Bereich nach der Anschlussstelle Giengen bis zur Hürbetalbrücke erfolgt die halbseitige Sperrung am darauf folgenden Wochenende ab Freitag, 13. September, 20 Uhr, bis voraussichtlich Montag, 16. September, 6 Uhr. Während der Bauarbeiten steht für den Verkehr ein Fahrstreifen zur Verfügung. Foto: Archiv