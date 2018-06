A7: Anschluss Heidenheim ist fertig

Eine wichtige Nachricht für alle, die auf der Autobahn 7 zwischen Ulm und Aalen unterwegs sind. Die Ausfahrt der Anschlussstelle Heidenheim aus Richtung Ulm wird am Freitag, 25. September, um 16 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben.

Das Regierungspräsidium Stuttgart führt derzeit Sanierungsarbeiten an der A7 Fahrtrichtung im Bereich der Anschlussstelle Heidenheim durch. Nach Abschluss der zweiten Bauphase, in der auf etwa 4,3 Kilometern Länge die Fahrbahn erneuert worden ist, wird die Ausfahrt der Anschlussstelle Heidenheim wieder für den Verkehr freigegeben. Der Bund investiert in die Maßnahme rund acht Millionen Euro.

Unmittelbar anschließend werden die Arbeiten an der dritten Bauphase aufgenommen. Dabei wird noch etwa ein Kilometer Fahrbahn in Fahrtrichtung Würzburg und die Fahrbahndeckschicht der Lindletalbrücke erneuert. Diese Arbeiten werden voraussichtlich bis Freitag, 4. Dezember, andauern. Dabei wird der Verkehr ab Heidenheim mit drei eingeengten Fahrspuren über die Fahrbahn in Richtung Ulm und mit einer Fahrspur in Richtung Würzburg geführt. Die Fahrgeschwindigkeit wird hier während der gesamten Bauzeit aus Verkehrssicherheitsgründen auf 80 Kilometer die Stunde begrenzt.

Ab Montag, 28.September, wird die restliche Verkehrsführung der zweiten Bauphase auf der Fahrbahn Richtung Ulm abgebaut und eine neue Fahrbahnmarkieung aufgebracht. Diese Arbeiten werden in verkehrsarmen Zeiten durchgeführt und dauern voraussichtlich bis Montag, 12. Oktober. Mit kurzzeitigen Behinderungen und Staus in Fahrtrichtung Ulm muss gerechnet werden. Das Regierungspräsidium Stuttgart empfiehlt den Ortskundigen diesen Bereich in dem genannten Zeitraum möglichst zu umfahren.