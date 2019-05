A- und B-Jugend in Württembergliga

Alle drei Handball-Jugendmannschaften der SG Hofen/Hüttlingen haben ihre jeweiligen Ziele erreicht. Die männliche D-Jugend hat die Bezirksliga sicher, die weibliche B und die männliche A-Jugend dürfen in der Qualifikation für die Württembergliga antreten.

Die D-Jugend:

Die männliche D-Jugend hatte den Vorteil ihr Qualifikationsturnier zur Bezirksliga vergangenen Samstag in der heimischen Talsporthalle bestreiten zu dürfen. Das Auftaktmatch gegen die HSG Wangen/Börtlingen gewannen sie mit 18:7.

In der zweiten Partie wartete der TV Altenstadt, der zuvor Wangen/Börtlingen knapp besiegen konnte. Letztendlich siegten die Jungs vom Kochertal verdient mit 18:11-Toren und konnten so die Qualifikation zur Bezirksliga, der höchsten Spielklasse in dieser Altersstufe, mit den Fans feiern.

Die A-Jugend:

Die männliche A-Jugend der SG Hofen/Hüttlingen konnte direkt im Anschluss einen weiteren wichtigen Schritt in Richtung Württemberg-Oberliga machen. Gegen die Konkurrenten aus Schwäbisch Gmünd (23:13), Lauterstein/Treffelhausen/Böhmenkirch (21:16) und Altenstadt (21:14) konnte man sich jeweils deutlich und unerwartet souverän durchsetzen.

Um an der finalen HVW-Qualifikation teilnehmen zu können, musste man mindestens den dritten Platz belegen. Zu Gunsten der Kochertäler wurden die Spiele in der heimischen Talsporthalle ausgetragen.

Die weibliche B-Jugend:

Am Sonntag bestritt die weibliche B-Jugend ihre Platzierungsspiele. Um in die HVW-Qualifikation einzuziehen, benötigte der SG2H-Nachwuchs den zweiten Platz in ihrer 4er-Gruppe. Am frühen Sonntagmorgen machte sich der SG-Tross auf den Weg nach Geislingen in die Michelberghalle. Zunächst traf man auf die SG Bargau-Bettringen, die in der vergangenen Woche den zweiten Platz erreicht hatte – 14:11 Erfolg. Das zweite Spiel gegen den TV Altenstadt musste direkt im Anschluss bestritten werden – danach stand eine 11:14-Niederlage.

Nach einer kurzen Pause stand für die SG2H das entscheidende Spiel gegen die SG Lauterstein/Treffelhausen/Böhmenkirch an. Die Voraussetzungen waren klar: mit einem Sieg hatte der zweite Platz und somit die Teilnahme an der HVW-Qualifikation gesichert werden. Die SG2H hatte den längeren Atem und erkämpfte sich einen verdienten 17:13 Erfolg.

Der zweite Platz hinter dem TV Altenstadt war den Mädchen somit nicht mehr zu nehmen und man kann weiter von der Teilnahme an der Württembergliga träumen.