93-Jähriger kippt mit Bagger um und stirbt

Am Dienstagnachmittag kurz nach 15 Uhr hat sich im Wentalweg in Bartholomä ein tödlicher Arbeitsunfall ereignet. Ein 93-Jähriger war mit einem Zwei-Tonnen-Bagger damit beschäftigt, Wurzelwerk an einem Hang zu entfernen. Der Bagger stürzte dabei um.

Der Senior fiel aus dem Bagger und wurde unter der Baumaschine eingeklemmt. Aus dem umgestürzten Bagger lief Betriebsflüssigkeit aus, welche sich entzündete. Die Feuerwehr war im Einsatz.

Der Senior wurde bei dem Unfall getötet. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.