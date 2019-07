93 Abiturienten an der Justus-von-Liebig-Schule

93 Abiturienten haben am Biotechnologischen Gymnasium, am Ernährungswissenschaftlichen Gymnasium sowie am Sozialwissenschaftlichen Gymnasium an der Justus-von-Liebig-Schule in Aalen die Abiturprüfung bestanden. Das beste Ergebnis erreichte Fabian Strobel mit der Traumnote 1,0.

Fabian Strobel erhält dafür den Justus-von-Liebig-Preis vom Förderverein der Schule, außerdem erhält er den Biotechnologie-Preis (MTZ-Stiftung und Bio Pro), den Mathematik-Preis (Deutsche Mathematiker-Vereinigung) und den Physikpreis (Deutsche Physikalische Gesellschaft). Sonja Vierkorn erhält den Kofranyi-Preis für Ernährungslehre/Chemie (AOK) sowie den Mathematik-Preis (Deutsche Mathematiker-Vereinigung). Der Preis für Pädagogik/Psychologie geht an Moritz Offinger (Heidehof-Stiftung), den Preis für Chemie (Preis der Gesellschaft Deutscher Chemiker) erhalten Kathrin Sturm, Maren Lonek und Moritz Offinger. Der Englisch-Preis (Förderverein der Schule) geht an Lea Ehrmann. Ida Heindel wird mit dem Deutsch-Preis (Förderverein der Schule) und dem Preis für Geschichte/Gemeinschaftskunde (Landeszentrale für politische Bildung) ausgezeichnet.

Die erfolgreichen Abiturienten der Justus-von-Liebig-Schule sind

(P = Preis, B = Belobigung):

Biotechnologisches Gymnasium: Lukas Bäuerle, Jannik Dieterich, Madelaine Gerstung, Kristina Holdt (P), Henri Hoppe (B), Helen Jade (P), Dimitri Jatsenko, Sarah Krach, Yvonne Krieger (P), Jule Kupfer (B), Johanna Lutz, Tonia Mack (B), Jonathan Posenau, Celine Renner, Tamara Sippert, Laura Stempfle (P), Laura Sterzel, Tabea Strasser, Fabian Strobel (P), Emese Szabo-Bakos (B), Jiajie Wang (P), Vivian Woge.

Ernährungswissenschaftliches Gymnasium: Jule Abele, Jonas Bihr, Peter Fuhrmann, Jenny Gänßler, Theresa Gerner (P), Anna Gerstung, Eva Hennrich, Caroline Ilg, Tanja Karolewski, Natalie Liebert, Maria Liesch (B), Paolina Maier (P), Laura Merkle, Olivia Schabel (B), Tristan Schmid (B), Nadine Schneele (B), Julia Schneider, Theresa Tucek (B), Mareen Utz (B), Sonja Vierkorn (P), Lea-Marie Wagner (B).

Sozialwissenschaftliches Gymnasium: Hanna Balle (B), Lina Beljak, Catalina Beyrle, Fatmanur Ceylan, Emily Colak, Lea Ehrmann (P), Maria Erben, Jannik Fink, Rebecca Gerlach, Melina Gouromichou, Elena Gregorius (B), Alina Gülbahar, Anna Heineck, Elias Kaiser (B), Marina Kern (B), Franziska Klingler (B), Hannah Lauber, Selina Madari, Kathrin Malheiros, Sarah Mayer, Justin Niebius (B), Laura Okic (B), Vanessa Schassberger, Janine Schlipf, Stephanie Barth (B), Danny Benz, Sara Boger, Fatma Cetintas, Paula Dietze, Sophie Dokter, Evelyn Glock, Anna Hager, Ida Heindel (P), Devi Keck, Mareike Lenhardt, Lotta Lonardoni, Maren Lonek (P), Theresa Miske (B), Marie Mündler, Moritz Offinger (P), Laura Sauter (B), Lisa Schwarm, Paul Stammler, Lea-Marie Stangl, Vanessa Strohmayer, Kathrin Sturm (P), Sarah Walter, Ammelie Wirth (P), Laura Zweig (B).