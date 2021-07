92 Absolventen erlangen die Fachhochschulreife

Im Rahmen einer Abschlussfeier an der Technischen Schule Aalen haben Schulleiter Bernhard Wagner und Abteilungsleiterin Claudia Moser 92 Schülerinnen und Schülern zur bestandenen Fachhochschulreifeprüfung gratuliert. In qualifiziertem Online-Unterricht, zum Großteil in Form von Videokonferenzen, zeitweise hybrid – ein Teil der Klasse verfolgte daheim per Video dem in der Schule stattfindenden Unterricht – wurden die Schüler auf die Prüfung vorbereitet. Die Schüler erbrachten ausgezeichnete Leistungen in der Prüfung. 26 Preise (P) und 22 Belobigungen (B) konnten an die Absolventen überreicht werden, wobei Tobias Kohler vom einjährigen Berufskolleg zum Erwerb der Fachhochschulreife einen Notendurchschnitt von 1,0 erreichte.

In drei Klassen des einjährigen Berufskollegs (1BKFH) wurden die Schülerinnen und Schüler mit abgeschlossener Berufsausbildung durch vertieften allgemeinbildenden und fachtheoretischen Unterricht zum Studium an Hochschulen qualifiziert. Außerdem absolvierten sieben Schülerinnen und Schüler aus dem dreijährigen Berufskolleg Metalltechnik (3BKM), zehn Schülerinnen und Schüler aus dem dreijährigen Berufskolleg Elektronik (3BKE), zwei Schüler aus dem dreijährigen Berufskolleg Kfz-Technik (3BKR) sowie elf Schüler des zweijährigen Berufskollegs für kommunikations- und informationstechnische Assistenten (2BKI) die Fachhochschulreifeprüfung, auf die sie sich durch den Besuch von Zusatzunterricht vorbereitet hatten. Durch den Erwerb der Fachhochschulreife wurde die Basis für ein erfolgreiches Studium an einer Hochschule gelegt.

Die Absolventinnen und Absolventen des des einjährigen Berufskollegs (1BKFH) sind: Urim Avdyli, Lukas Grunwald, Tobias Kohler (P), Silas Krauß, Stephan Kröner (P), Timo Merz (P), Timo Rauwolf, Nico Reck, Philipp Riemath, Luca Sarembe (B), Robin Schneider (B), Arda Tatli, Timo Wiesen (P), Hannes Winkler (P), Hasem Al-Salo, Pedro Althammer, Louisa Engelhart (B), Thorben Erkert, Lucas Fischer, Ronja Fischer, Tim Fritz (B), Fabian Gnatzig (P), Jannik Haller, Robin Heißler (B), Simon Hillenmeyer (P), Maximilian Ittner, Valentin Jaegers, Fabian Kolloch (B), Joshua König, Simon Michel (P), Sven Motzke (B), Sebastian Schwarz (P), Simon Siemens, Timo Sörgel, Jan Tippner (P), Jonas Tontsch (B), Fabian Weber, Fabio Barth (P), Jakob Bruder (P), Pascal Damme, Johannes Deeg (B), Max Ernstschneider, Marius Fritz, Lenni Fürst, Lea Gauermann (P), Johannes Harsch (B), Pinyada Jantepar (P), Simon Knödler, Jonas Kurzendörfer, Dominik Liesch, Julian Mielich (P), Robin Nielsen, Michel Porstner (B), Evelyn Raab (B), Raphael Raab (P), Moritz Riek, Markus Schiele, Sophia Schneider (B), Laurin Schüller, Tom Sienz (P), Oliver Surma (P).

Die dreijährigen Berufskollegs haben erfolgreich abgeschlossen:

Metalltechnik: Daniel Kirschner (P), Christina May (P), Viktoria Ganzer, Lars Stürzl (B); Elektronik: Niklas Fichtner (B), Lukas Fürst (P), Clemens Grieser (B), Lukas Herzel, Oliver König (B), Nico Lindner (B), Luca Mühlberger, Haris Nasufovic, Joschua Seeßelberg (P), Amelie Widmann (P); Kfz-Technik: Florian Niethammer (B), Samuel Vaas (P); kommunikations- und informationstechnische Assistenten: Maximilian Dener, Lars Gill, Noah Janas, Jan Kratschmann (P), Marvin Lippert, Patrick Mayer, Lukas Rathgeb, Adrian Rufner, Marc Schampel (B), Kaj Tomm, Luke Weiss.