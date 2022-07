91 Abschlüsse an der Uhland-Realschule

An der Uhland-Realschule Aalen haben dieses Jahr 88 Schülerinnen und Schüler die Realschul-Abschlussprüfung und drei Schülerinnen und Schüler die Hauptschulabschlussprüfung bestanden. Schulbeste sind in der Stufe Realschule Valentina Covaci mit einem Durchschnitt von 1,0 und in der Stufe Hauptschule Naresh Kumar.

Folgende Schülerinnen und Schüler haben die Prüfung bestanden (P = Preis, B = Belobigung):

Realschule:

Klasse 10A: Loris Bolsinger, Jeffrey Brown, Joshua Gagba (P), Giacomo Geißinger (P), Leon Heimann, Finn Knüfermann (P), Jay Ohnhäuser (B), Daniel Strosar, Sven Werthner, Zoe Bieg, Emma Borst (B), Valentina Covaci (P), Ida Lili Czich, Kaviya Gopinath (P), Sarah Reeb (B), Mia Rohrmoser (B), Sarah Schumann (B), Anna-Lena Sulik (P), Lisa Tomaschko (B), Lavinia Wahren, Leni Weinsteiger (B), Leandra Zabatta (P).

Klasse 10B: Aaron Baßler, Taylan Dede, Felix Häcker, Kerem Cem Kabakyer (P), Niklas Mayer, Vinusan Muththukumaralingam, Konrad Nowotny, David Pugar, Justin Stoll, Simon Wengert, Melissa Aldic (P), Minea Döme, Dilara Fatmaogullari (P), Nova Gschwinder, Melina Jeyapragas Micorsingham, Sabrina Keskin, Julia Kopp, Lena Lieb (P), Angela Lo Proto, Diana Milke, Celina Quattelbaum (B), Defne Sarioglu, Charomi Sathasivam, Melissa Scharpfenecker, Suvethra Suntharalingam (B).

Klasse 10C: Vincent Blum (B), Asan Cinisova, Tim Dresen (B), Sinan Kocayörük, Altin Lushaku (B), Mike Schütt, Luca Staudt (B), Taha Yilmaz, Mariella Cericola (P), Leya Dederer (B), Marilena Dörrer (P), Lena Jochim, Emely Lichtmaneker (P), Rabiya Sari (B), Laura Scherbaum (B), Laura Schlosser, Johanna Schomburg (P), Seher Uludag (B), Karolina Weihs (P)

Klasse 10D: Yoel Aman Hagos, Savvas Anastasiadis, Oguzhan Ceviker, Robin Di Prazza, Kai Fakesch (B), Moritz Kießling, Frederic Letzgus (B), Markus Müller, Jonas Nickel (P), Emirhan Otur, Jonathan Schmid (B), Micha Schmid (B), Annika Holz (P), Nele Kolb, Vanessa Kosar (B), Davina Löhr, Seray Saglik (B), Marina Schnegelberger (B), Diana Triller, Angelina Waal, Fenja Wanner (P), Viviane Winter.

Hauptschulabschluss:

Klasse 9C: Naresh Kumar, Elif Celik, Maria D‘Ambrosio.