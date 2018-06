Auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Heinrich-Rieger-Straße in Aalen hat sich am Dienstagvormittag ein Unfall ereignet. Gegen 9.50 Uhr wollte eine 31-jährige Autofahrerin am Ende des Parkplatzes über die dortige Rampe auf einen weiteren Parkplatz auffahren. Dabei kollidierte sie mit einem 78-jährigen Fahrer, der auf dem Parkplatz in Richtung Ausfahrt unterwegs war. 9000 Euro sind hier die Schadensbilanz.