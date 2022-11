90-Jähriger übersieht Auto beim Einfahren

Als am Montag ein 90-jähriger Autofahrer vom Grundstück eines Hotels auf die zweispurige Friedrichstraße einfahren wollte, übersah er das Fahrzeug einer auf der linken Spur fahrenden 43-jährigen Autofahrerin. Durch den Zusammenstoß geriet der 90-Jährige auf den Grünstreifen und prallte gegen einen neben der Fahrbahn stehenden Baum. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 20.000 Euro. Der Senior wurde leicht verletzt in eine Klinik gebracht. Der Mercedes musste abgeschleppt werden.