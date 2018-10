90.+5! Lechner beschert Ellwangen Punkt

Niemals aufgeben! Fußball-Bezirksliga-Schlusslicht FC Ellwangen hat in der fünften Minute der Nachspielzeit einen Punkt bei der U 23 der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach gerettet – 3:3. Unterkochen landete einen deutlichen Auswärtssieg.

Lauchheim - Neuler 0:2 (0:0). Tore: 0:1 Fuchs (67.), 0:2 Hudlig (73.). Bes. Vor.: Gelb Rote Karte Lauchheim (43.). Auf einem schwierig zu bespielenden Rasen war Lauchheim von Beginn an immer ein Tick besser als Neuler. Kurz vor der Pause schwächte sich der SVL durch eine Ampelkarte wegen wiederholtem Foulspiels. Nach der Pause war Lauchheim optisch zwar immer noch überlegen, mit dem 0:1 für Neuler änderte sich dies aber. Neuler legte noch das 0:2 nach und ließ dem Gastgeber keine Chance mehr.

TV Heuchlingen - Unterkochen 1:4 (1:1). Tore: 0:1 T. Mittelbach (FE, 17.), 1:1 Bellendorf (30.), 1:2, 1:3 und 1:4 Sekeres (70., 90, 90.+1). Bes. Vor.: Rote Karte für Unterkochen wegen Beleidigung (83.). Unterkochen startete gut in die Partie und belohnte sich mit der Führung vom Punkt. In der Folge agierten die Gäste zu passiv und mussten letztlich sogar den Ausgleich hinnehmen. Nach der Pause musste das Spiel nach einer Verletzung eines Heuchlinger Spielers für längere Zeit unterbrochen werden. Danach wirkten beide Mannschaften etwas geschockt. Doch Unterkochen hatte den dreifachen Sekeres und gewann trotz Unterzahl am Ende verdient.

Kirchheim/Trochtelfingen - Gerstetten 2:6 (1:4). Tore: 0:1 Evrensel (1.), 0:2 Kässmeyer (2.), 0:3 Kässmeyer (6.), 1:3 Guyot (18.), 1:4 Evrensel (23.), 1:5 Söllner (45.), 1:6 Mack (66.), 2:6 Guyot (75.). Die SG verschlief die ersten sechs Minuten total und Gerstetten führte bereits mit 3:0. Dann wachte die SG auf, kam zum Anschlusstreffer und hatte noch weitere Möglichkeiten. Nach der Halbzeit schlief die SG erneut und kassierte das 1:5. Gerstetten machte nur noch das Nötigste und die SG konnte die zweite Hälfte relativ ausgeglichen gestalten.

Bettringen - Wört 4:1 (0:1). Tore: 0:1 M. Gloning (14.), 1:1 (57. FE), 2:1 (59.), 3:1 (77.), 4:1 (81. ET). Bes. Vork.: K. Eiberger hält FE (19.), Rote Karte P. Fuchs (35.). Bei Schneeregen begann Wört auf dem Kunstrasenplatz sehr konzentriert und ging nach schönem Pass von Patrick Heide auf Manuel Gloning, der souverän verwertete, mit der ersten Chance des Spiels in Führung. Kurz darauf hielt Kim Eiberger einen Foulelfmeter ganz stark. Bettringen war zwar etwas spielstärker, brachte aber nichts wirklich gefährliches auf das Tor der Gäste. Ein Platzverweis zehn Minuten vor der Pause beeinflusste den Spielverlauf dann entscheidend. Erst gab es nach dem Wechsel einen umstrittenen Handelfmeter zum Ausgleich. Die SG nutzte nun ihre Überzahl und der SV hatte nicht mehr viel entgegenzusetzen.

Hofherrnweiler-Unterr. II - Ellwangen 3:3 (1:1). Tore: 0:1 Erhard (16.), 1:1 Kurz (29.), 2:1 Bojang (56.), 2:2 Moschinsky (60.), 3:2 Discher (77.), 3:3 Lechner (90.+5). Es entwickelte sich ein munteres Spiel mit vielen Torchancen auf beiden Seiten. Die Heimelf drehte die Partie und ging zweimal in Führung erwischte aber insgesamt einen gebrauchten Tag mit vielen Fehlern. Die Gäste steckten nie auf und kamen in der 90.+5 zum Ausgleich.

Lorch – SV Neresheim 3:1 (1:1). Auf einem eher schwer zu bespielenden Platz hatten zunächst die Gäste die größeren Spielanteile und konnten verdient in Führung gehen. Mit dem Pausenpfiff konnten die Lorcher ausgleichen. Nach einer Ecke brachte Wahl den Ball per Kopf im Tor unter. In der 72. Minute knallte Colletti die Kugel dann aus 16 Metern in den Winkel und brachte die Sportfreunde in Führung. Danach wurde die Partie immer hektischer. Neresheim zeigte sich ungewohnt nervös. Die Zweikämpfe wurden härter und in der 82. Minute kassierten die Gäste dann direkt in Folge zwei Gelb-Rote Karten und waren nur noch zu neunt auf dem Feld. Fladrichs Einzelaktion brachte das 3:1.

Heidenheim - Waldhausen witterungsbedingter Spielausfall.