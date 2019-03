90.+2: Schrezheim verpasst Derbysieg

Führungswechsel in der Fußball-Kreisliga B IV. Ausgerechnet bei Waldhausen II kassierte der Spitzenreiter aus Riesbürg eine überraschende 0:1-Pleite.

Kreisliga B III: Ellwangen II – Dalkingen 0:4 (0:3). Tore: 0:1 Fuchs (7.), 0:2 Stark (28.), 0:3, 0:4 beide Selimi (38., 90.). Die Gäste waren die gesamte Spielzeit überlegen und gewannen verdient.

Hüttlingen II - Wört II ausgefallen.

SGM Rindelbach/Neunheim – Neuer II 0:5 (0:2). Tore: 0:1, 0:2, 0:4 alle L. Karasch (18., 23., 77.), 0:3 L. Rapp (74.), 0:5 M. Hadlik (87.). Eine deutliche Angelegenheit für die zweite Mannschaft des TVN.

Schrezheim - Eggenrot 1:1 (1:0). Tore: 1:0 D. Kucher (25.), 1:1 Köder (90.+2). In der ersten Hälfte war Schrezheim die dominierende Mannschaft, erzielte aber nur ein Tor aus der Fülle ihrer Chancen. In Hälfte zwei wurde das Spiel immer zerfahrener. Dadurch kamen die Gäste in der Nachspielzeit zum glücklichen Ausgleichstreffer.

Rosenberg - Jagstzell 3:1 (0:0). Tore: 1:0 Schreckenhöfer (48., FE), 2:0 Rathgeb (58.), 3:0 Engelhard (87.), 3:1 Vaas (90., FE). Die erste Halbzeit gestaltete sich ausgeglichen. Mit dem Führungstreffer bekam Rosenberg mehr Sicherheit und erhöhte bis auf 3:0. In der Schlussminute gelang Jagstzell nur noch der Ehrentreffer. Res.: 3:0.

Fachsenfeld/D. – SSV Aalen II (Flex) 3:0 (1:0). Tore: 1:0, 2:0 beide M. Volk (10., 78.), 3:0 L. Schnee (85., FE). keine weiteren Angaben.

Kreisliga B IV: Waldhausen II - SG Riesbürg 1:0 (1:0). Tor: Kai Becker (45.+2). Waldhausen II ließ den Tabellenführer nicht ins Spiel kommen. In der zweiten Minute der Nachspielzeit der ersten Hälfte musste sich der Gästekeeper geschlagen geben. Riesbürg kam wie verwandelt aus der Kabine. Die Heimelf war jetzt mehr mit verteidigen beschäftigt und kam nur noch selten zu Tormöglichkeiten. Nach 77. Minuten dezimierte sich die Heimelf noch durch eine Ampelkarte. Elias Feil (Spieler des Tages) im Tor des SVW entschärfte alle Angriffe und hielt mit vier Glanzparaden seinen Männern die Punkte fest. Im Endeffekt drei glückliche aber auch hart erkämpfte Punkte. Bes. Vorkm.: Gelb-Rot, Bartha (SVW, 77.).

Rött./Oberd./Aufhausen - Unterkochen II 2:2 (1:1). Tore: 0:1 Kaiser (11.), 1:1 Illig (30.), 1:2 Ceh (63.), 2:2 Götz (89.). Schlechte Wetter- und Platzbedingungen erschwerten erheblich den Spiefluss. Die Gäste starteten allerdings besser in die Partie. Nach dem Seitenwechsel erspielten sich die Hausherren mehrere Chancen, die sie nicht nutzen konnten. Erst Marco Götz bewahrte in der Schlussminute die Gastgeber vor einer Niederlage.

Lippach - Lauchheim II 4:1 (0:0). Tore: 1:0 H. Mangold (60.), 1:1 M. Schmidt (61.), 2:1 S. Wolf (63.), 3:1 Th. Bisswanger (72.), 4:1 F. Leiser (88.). Die erste Hälfte war noch ausgeglichen. Das änderte sich in Hälfte zwei. In dieser war Lippach spielerisch, kämpferisch überlegen und erzielte die nötigen Tore um die Punkte einzuheimsen.

Elchingen – Ohmenheim 2:1 (2:0). Tore: 1:0 Minder M. (29.), 2:0 Eigentor (43.), 2:1 Eberhard J. (63., FE). Bis zur sehenswert herausgespielten Führung war es ein reines Abtasten zweier gleich gut aufgelegter Mannschaften. Kurz vor dem Seitenwechsel gelang sogar noch das 2:0 durch ein Eigentor der Gäste. Nach Wiederanpfiff hatte der SVE phasenweise die Spielkontrolle übernommen, ließ aber durch einen Foulelfmeter den Anschlusstreffer zum 1:2 zu. Am Ende reichte es für den SV Elchingen um einen letztlich verdienten Derbysieg einzufahren. Res.: 1:1.

Kreisliga B IV: Unterschneidheim - Kirchh./Trochtlf. II 3:0 (1:0). Tore: 1:0 D. Rein (10.), 2:0 E. Rein (55.), 3:0 M. Egetemeyer (70.). Keine weiteren Angaben.

Röhlingen – Kösingen 5:1 (2:1). Tore: 1:0 Schilk (5.), 2:0 Epacher (18.), 2:1 Fischer (21.), 3:1, 4:1 Brendle (53., 73.), 5:1 Rieger (83.). Im später angesetzten Spiel konnte Röhlingen einen ungefährdeten Heimsieg einfahren.

Zöbingen - Nordh.-Zipplingen 3:3 (2:1). Tore: 0:1 Geiß (11.), 1:1, 2:1 beide Konetzky (25., 42.), 3:1 Hirsch (60.), 3:2 Eigentor (70.), 3:3 Michel (78.). In der umkämpften ersten Halbzeit konnte Zöbingen durch zwei Freistoßtore in Führung gehen. Diese war auch verdient, da die Hausherren die spielbestimmende Mannschaft waren. Nach der Pause konnte der FSV seine Führung ausbauen. Danach kamen die Gäste wieder besser ins Spiel und konnten durch ein Eigentor des FSV den Anschlusstreffer erzielen. Am Ende gelang den Gästen dann noch der verdiente Ausgleichstreffer. Res.: ausgefallen.

Kreisliga B V: Auernheim/Neresheim – Härtsfeld 1:3 (0:2). Tore: 0:1, 0:2 beide J. Hausy (22., 28.), 0:3 S. Kehrle (76.), 1:3 M. Schaber (85.). Im Duell der Tabellennachbarn musste die SGM eine herbe Niederlage einstecken.