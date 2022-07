88 Absolventen an der Karl-Kessler-Schule

Über 88 Abschlussschülerinnen und -schüler freut sich am Ende dieses Schuljahres die Karl-Kessler-Schule Wasseralfingen. Bei den Prüfunbgen zur Mittleren Reife und für den Hauptschulabschluss sind elf Preise und erlf Belobigungen erzielt worden. Schuljahresbester aus der Klasse Realschule/R10a ist Christoph Weiß mit einem Schnitt von 1,1. An der Hauptschule/Klasse W9 ist Johannes Pugar der Beste mit einem Schnitt von 2,1. In der Werkrealschule/Klasse W10 ist es Emre Colak mit einem Schnitt von ebenfalls 2,1. Die Schülerinnen und Schüler werden an diesem Donnerstag bei der Abschlussfeier in der Stadthalle feierlich entlassen.

Die erfolgreichen Absolventinnen und Absolventen sind (P = Preis, B = Belobigung):

Realschule: Klasse R10a: Mustafa Algül, Luca Bauer, Tim Behringer, Morice-Julian Betcher, Leonardo Favetta, Anton Häfele (P), Emin Nasufovic, Goran Stamenkoski, Marko Vuklisevic (B), Christoph Weiß (P), Christian Zeller (B), Walaa Mohammed Ziane, Nida Alan, Medine Dogan (B), Diana Effer, Katharina Hörberg (B), Clara Katruff, Esmanur-Nazli Kayabasi, Sophia Matzke (P), Lilien Osman, Nevena Pavlovic, Celina Schwarz und Selin Tanriverdi. Klasse R10b: Diego Balint, Pascal Grimminger, Adrian Härtle, Simon Hieber, Lucas Hirsch, Felix Huber (P), Linus Elija Koch (P), Noel Mang (P), Fela Rango Roder (P), Nico Schaal, Niklas Schmid, Julian Wcislo, Esra Danaci, Emma Herdeg (B), Milena Khaydarova (P), Kim Leni Mayer (B), Pia Schips und Annie Ullmann (P). Klasse R10c: Kevin Bolgert, Martin Buse, Samuel Feuchter, Jan Fürst (B), Lukas Marjan Hadrysiewicz, Yunus-Emre Kayabasi, Dennis Kiefner (P), Nick Koslow, Tim Kuhn (B), Maximilian Rettinger, David Rogalskij, Pawel Saprikin, Jesse Schlipf, Ammar Uzun, Luca Maximilian Weber (B), Kim Alvino, Leonie Amalie Baumgardt, Anastasija Frank (P), Jana Kasseckert(B), Zehra Kaynak und Angelika Stolz (B).

Hauptschule, Klasse W9: Benan Acikbas, Enes Büber, Luis Deißler, Edwin Grasmik, Mosadeq Kahled, Enis Muhammed Karadeniz, Ahmet Eyüp Katranci, Bence Mark Kiss, Arpad Janos Kugyela, Sara Maniscalco, Senanur Özdemir, Johannes Pugar (B), Alexander Taskaev (B), Devrim Samet Usta, Emilia Lidia Franziska Weber, Bilal Yanar, Mustafa Zafari und Enrico Zobel.

Werkrealschule, Klasse W10: Afag Ahmed, Emre Colak(B), Nisa-Meryem Köksal, Atschuthan Muthalagan, Shamo Helan Nazir, Asli Özcan, Karolina Stoll und Akin Tu-racci.