879 Piks: Impfaktion im Rathaus kommt an

Die Impfaktion gegen Corona in der vergangenen Woche im Aalener Rathaus ist ein voller Erfolg gewesen. „879 Impfungen haben die Mitarbeiter des mobilen Teams aus Schwäbisch Hall an vier Tagen bestritten“, sagt Karin Haisch, Pressesprecherin der Stadt Aalen, auf Nachfrage der „Aalener Nachrichten/Ipf- und Jagst-Zeitung“. Aufgrund der positiven Resonanz soll deshalb ab nächster Woche das Impfen im kleinen Sitzungssaal des Rathauses fortgeführt werden.

Vier Tage lang sind in der vergangenen Woche ein Arzt und vier Helfer im kleinen Sitzungssaal des Rathauses im Einsatz gewesen, um hier Bürgern im Kampf gegen das Coronavirus den notwendigen Pik zu verpassen. Im Angebot hatte das mobile Impfteam aus Schwäbisch Hall, das seit der Schließung des Kreisimpfzentrums in der Ulrich-Pfeifle-Halle unter anderem den niedergelassenen Ärzten bei der Impfung gegen Covid-19 unter die Arme greift, zwei Impfstoffe. Für eine einmalige Impfung das Vakzin Johnson & Johnson und den mRNA-Impfstoff BioNTech, der zweimal injiziert werden muss.

Letzterer sei besonders gefragt gewesen, sagt Haisch. Das Angebot des mobilen Impfteams in Anspruch genommen hätten in erster Linie Bürger, die sich für eine Drittimpfung entschlossen hätten, gefolgt von Menschen, die sich nach langem Überlegen für eine Erstimpfung durchringen konnten. Aber auch Bürger, bei denen noch eine Zweit-impfung angestanden habe, hätten den Weg in den kleinen Sitzungssaal des Rathauses gefunden.

Angestoßen habe die Impfaktion Oberbürgermeister Frederick Brütting. Ihm sei es wichtig, dass die Impfquote weiter nach oben geht, sagt Haisch. Aufgrund der positiven Resonanz und aufgrund der Tatsache, dass die Impfungen weiter befeuert werden müssten, werde die Stadt ab nächster Woche und bis auf Weiteres mittwochs und donnerstags von 10 bis 17 Uhr weitere Impftermine im kleinen Sitzungssaal anbieten, für die eine vorherige Terminvereinbarung nicht nötig sei.