867 Millionen Euro im Haushalt für 2022

Eine Aufbruchstimmung und klare Zeichen des Aufbruchs fordert Landrat Joachim Bläse. Dies war eine seiner zentralen Aussagen, als er im Kreistag den Haushaltsplanentwurf für das kommende Jahr eingebracht hat. Das Zahlenwerk umfasst rund 867 Millionen Euro und ist nach seinen Worten mit Unsicherheiten behaftet, weil die Sozialausgaben und die Kosten beim öffentlichen Nahverkehr und der Schülerbeförderung steigen und, weil wegen Corona bei den Kliniken solide und verlässliche Wirtschaftspläne nicht möglich sind. Ungewiss sei, ob es bei den drei Krankenhäusern des Kreises bei einem Defizit von zwölf Millionen Euro bleibt.

Der Landrat sagte, trotz aller Probleme wolle er Mut machen, neue Wege zu gehen und die Zukunft zu gestalten. Der Kreis wolle aber auch bei den Kommunen ein Zeichen setzen, indem die Umlage, die diese an ihn abführen müssen, um einen weiteren halben Prozentpunkt auf nunmehr 29,75 Prozent gesenkt wird. Dies deshalb, weil auf die Städte und Gemeinden steigende Ausgaben im Bereich der Bildung, beim Breitbandausbau und bei weiteren Infrastrukturmaßnahmen zukommen. Hier wolle die „kommunale Familie“ solidarisch sein.

Ihm gehe es aber nicht nur um ein reines Zahlenwerk, unterstrich Bläse. Sein Motto laute: „Der Ostalbkreis auf dem Weg in die Zukunft – Aufbruchstimmung erzeugen und Zeichen des Aufbruchs setzen“. Denn zurzeit gebe es Sorgen und Ängste wegen des Klimawandels und wegen der Belastungen und Erfahrungen in der Pandemie. Außerdem würden langsam massive Veränderungen in den Bereichen Automobil, Digitalisierung, Künstliche Intelligenz und Demografie spürbar, die Wirtschaft, Gesellschaft und Europa beeinträchtigten. Das lähme und löse in der Bevölkerung den Wunsch nach mehr Sicherheit, nach Schutz und nach noch mehr Staat aus. Die Antwort müsse lauten: Zuversicht, Mut und Innovationsbegeisterung.

Dieser Staat aber werde andererseits von Teilen der Bevölkerung massiv unter Druck gesetzt. Sogar das ganze demokratische System werde infrage gestellt. Der Landrat rief deswegen dazu auf, die demokratischen Werte zu verteidigen und den Zusammenhang zwischen Freiheit und (Eigen-)Verantwortung deutlich zu machen.

Die Wirtschaft, fuhr Bläse fort, stehe vor der großen Herausforderung der doppelten Transformation hin zur Digitalisierung und zur CO2-Neutralität. Hier ziehe die Region an einem Strang. Hier gelte es, im kommenden Jahr auch wichtige Projekte umzusetzen wie etwa H2-Aspen in Schwäbisch Gmünd, nachdem man sich im Verbund mit der Region Mittlere Alb/Donau erfolgreich als Modellregion grüner Wasserstoff des Landes habe platzieren können. Ostwürttemberg wolle sich aber auch mit dem Prozess in der Europäischen Metropolregion Stuttgart verknüpfen.

Weiter rief Bläse dazu auf, den Green Deal der EU als Chance zu begreifen. Gewerbegebiete müssten zu modernen CO2-neutralen Industrie- und Dienstleistungszentren weiterentwickelt werden. Der Kreis müsse sich aber auch kontinuierlich um Klimaschutz und Nachhaltigkeit kümmern, um Biodiversität und um den Wald. Dieser werde noch wichtiger als Lieferant des umweltfreundlichen Rohstoffs und Energieträgers Holz, aber auch bei der Verminderung des Treibhauseffekts, des Biotop- und Artenschutzes und des Klimaausgleichs.

Ein weiteres Ziel Bläses ist, seinen Worten zufolge, ein plastikfreier Ostalbkreis. Dazu müssten sich mindestens 75 Unternehmen an der Aktion beteiligen. Das Ziel ist, den Einwegplastikverbrauch letzten Endes um über 80 Prozent zu senken. Als erste würden sich der Kreis und die Abfallgesellschaft GOA der Aufgabe stellen, danach sollen weitere Kommunen und Unternehmen für diese Idee gewonnen werden. Beim Klimaschutz werde überdies dem Verkehrssektor eine wichtige Rolle zukommen.

Massiv, sagte der Landrat weiter, spüre man die Veränderungen und Herausforderungen im Bereich der Familie. Diese müsse man in jeglicher Konstellation in den Fokus nehmen. Ziel sei, der erste familienbewusste Landkreis in Baden-Württemberg zu werden. Kinder und Jugendliche müssten wieder in den Mittelpunkt gerückt werden. Über allem müsse ihr Schutz stehen, sagte Bläse mit Blick auf die erschütternden Ereignisse in Bopfingen.

Ebenso in den Blick genommen werden müssten die Senioren. Denn die Zahl der pflegebedürftigen Menschen im Ostalbkreis werde von derzeit 12 701 auf voraussichtlich 15 176 im Jahr 2030, also um knapp 20 Prozent, steigen. Gleichzeitig werde fast die Hälfte auf professionelle Hilfe angewiesen sein. Daher werde man in der Pflege neue Wege gehen müssen. Dies gelte aber für den Gesundheitsbereich insgesamt, denn der Fachkräftemangel werde sich massiv verstärken.

Dabei gehe es nicht nur um die Finanzen, unterstrich der Landrat, sondern auch um die personellen Ressourcen in der Pflege und bei den Ärzten bis hin zur ärztlichen Versorgung im ländlichen Raum. Trotz aller Anstrengungen werde es hier nicht ohne eine geregelte Zuwanderung aus dem Ausland gehen.

Bläse sprach sich andererseits klar dafür aus, weiterhin Menschen in Not aus anderen Ländern Zuflucht zu gewähren und damit einer weltweiten Verantwortung gerecht zu werden. Dazu gehöre, die Entwicklungshilfe neu auszurichten. Afrika solle hier ein neuer Schwerpunkt werden.