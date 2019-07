85 Preise und 136 Belobigungen

Bei der Abschlussfeier der Berufsschule und des Dualen Berufskollegs an der Technischen Schule Aalen sind am Donnerstagabend 491 Absolventen verabschiedet worden. Die dreijährige Ausbildung erfolgte in den Berufsfeldern Metalltechnik, Elektrotechnik, Informationstechnik, Fahrzeugtechnik, Bautechnik, Holztechnik, Farbtechnik und Körperpflege.

Schulleiter Vitus Riek begrüßte die etwa 800 Teilnehmer der Abschlussfeier und beglückwünschte die Absolventen. In seiner Rede würdigte er die Leistungsbereitschaft der Absolventen bei der Erarbeitung allgemeinbildender und vertiefter aktueller beruflicher Kenntnisse und Fertigkeiten. Ebenso wies er auf die große Bedeutung einer erfolgreichen dualen Berufsausbildung hin. Sie schaffe beste berufliche Perspektiven für die Absolventen, sichere den Leistungsstand der Betriebe und unterstütze sie bei der technologischen Weiterentwicklung im Hinblick auf den digitalen und ökologischen Wandel. Damit trage sie in hohem Maße zur Wettbewerbs- und Zukunftsfähigkeit der Wirtschaft bei.

Erfreulicherweise seien die Beschäftigungsaussichten für qualifizierte Facharbeiter und Gesellen in der Region weiterhin sehr positiv. Kreiskämmerer und Schuldezernent Karl Kurz würdigte in seinem Grußwort die Leistung der Absolventen, beschrieb die mehr als gute wirtschaftliche Entwicklung im Ostalbkreis und dankte den Ausbildungsbetrieben für ihre Ausbildungsbereitschaft und allen Lehrkräften für ihre erfolgreiche Bildungsarbeit.

Anschließend fand die Preisverleihung an die besten Absolventen durch den Schulleiter und Kreiskämmerer statt. 85 Schülerinnen und Schüler erhielten einen Preis und 132 eine Belobigung. Die Sonderpreise des Fördervereins der Technischen Schule erhielten folgende Absolventen mit der besten Note von 1,0: Felix Minzenmay und Daniel Stähle (beide Produktionstechnologie, Robert Bosch GmbH, Stuttgart).

Musikalisch gestaltet wurde die Abschlussfeier von der Schulband der Technischen Schule unter Leitung von Gerhard Bischofberger.

Die ausgezeichneten Absolventen

Folgende Schülerinnen und Schüler haben Preise (P) und Belobigungen (B) erhalten:

Bautechnik: Christian Bührle (P), Peter Grieser (P), Thilo Grosse (P), Lukas Schmid (P), Michel Thomas (P), Valentin Bay (B), Michael Buchstab (B), Luis Hägele (B), Pierre Kaller (B), Markus Ness (B), Nico Zwerger (B), Leopold Huber (P), Niklas Zimmermann (P), Silas Krauss (B), David Schirle (B), Lukas Schmid (B), Elias Widmann (B), Michael Hieber (P), Manuel Ilg (B), Kilian Bernhard Schaller (B), Fabian Sebastian Feiler (P), Anna-Lena Kranki (P), Johanna Kurz (P), Jessica Neher (P), Amelie Sophie Pflanz (P), Jana Pflieger (P), Jasmin Sophie Ulrich (P), Jessica Urban (P), Franziska Hochstatter (B), Alicia Paul (B).

Holztechnik: Catharina Paulus (P), Andreas Schmid (P), Johann Schuster (P), Adrian Grundmann (P), Sarah Binzler (B), Raphael Köhler (B), Nicola Maximilian Franke (B).

Farbtechnik: Melina Helbig (B), Carl Hörner (B), Moritz Keck (P), Patrick Kopp (P), Maike Zink (P), Julian Fronk (B), Adrian Kerwien (B).

Körperpflege: Isabelle Raubach (P), Inna Knygynytska (B), Jule Vossler (B).

Metalltechnik: Jonas Geis (P), Sabrina Stahl (P), Pascal Stuck (P), Sebastian Schwarz (P), Kevin Wolf (P), Jakob Stirner (P), Martin Brenner (B), Moritz Burr (B), Timo Maier (B), Leon Francz (B), Florian Groß (B), Evelyn Raab (B), Andreas Merz (B), Philipp Frei (P), Lucas Niederberger (P), Marc Schabert (P), Jens Berndorfer (B), Nico Berndorfer (B), Sebastian Stelzle (B), Fabian Besel (B), Nicolas Gaugler (B), Marco Kohnle (B), Sven Pfeifer (B), Özkan Karaömer (B), Marco Strauß (B), Dennis Brucker (P), Simon Kraus (P), Fabian Hieber (B), Philipp Horlacher (B), Julian Schlecht (B), Tarik Saghir (B), Jessica Steinmeyer (B), Daniel Eßwein (P), Carolin Lutz (P), Timo Merz (P), Marco Jannusch (B), Rudi Schneider (B), Laura Uhl (B), Jonas Utz (B), Kim Wohlfarth (B), Sandra Dolderer (B), Lenni Fürst (B), Nico Stegmaier (B), Sebastian Stock (B), Daniel Frankenreiter (P), Nadine Uhrle (P), Selina Hitzler (P), Robin Wolf (P), Quentin Blum (B), Marcel Schmidt (B), Kevin Stumpf (B), Samuel Bauer (P), Alicia Leschner (P), Felix Bihr (B), Yannik Brendle (B), Simon Hofmann (B), Moritz Hutter (B), Timo Lang (B), Sajil Malik (B), Daniel Herzenberger (P), Ellen Zieker (P), Fabian Häfele (B), Silke Müller (B), Tu Nguyen (B), Stephan Nimz (B), Lars Scholz (B), Alexander Zenger (B), Mark Siewerth (B), Julius Gerner (P), Willi Renn (P), Fabian Amon (B), Trong Hieu Michael Dao (B), Marc Jettinger (B), Kai Fausel (B), Niko Janka (B), Patrick Blakaj (B), Timo Rädle (B), Dominic Bauer (P), Felix Minzenmay (P), Daniel Stähle (P), Jannik Steiner (P), Nils Froede (P), Patrick Götz (P), Philipp Kappich (P), Jannis Cristian Kletti (P), Tim Roos (P), Alexander Zischka (P), Alexander Gette (B), Damir Ikic (B), Stefan Lange (B), Niklas Stadler (B), Marcel Steinbiss (B), Laura Haak (P), Marvin Hack (P), Sascha Zipf (P), Tom Bischof (P), Thomas Bögelein (P), Ruben Bogert (B), Christian Löffler (B), Lucca Di Leo (B), Erika Kascheew (B), Markus Krieger (B), Marc Anton Spitzmüller (B), Richard Wizke (B), Kevin Wollbach (B), Anne Betz (P), Julia Egetemeyr (P), Lisa Greiner (P), Fabian Bezucha (B), Tim Stimmler (B), Daniela Kühlwein (B), Michael Sturm (B), Jan Bihlmaier (P), Daniela Kern (P), Jens Mosch (P), Stefan Uhl (P), Tobias Leon Kohler (P), Jonas Mack (B), Max Simon (B), Christoph Weiser (B), Jan-Peter Zink (B), Tom Reichersdörfer (B),Maximilian Erdt (P).

Fahrzeugtechnik: Stephan Waibel (P), Patrick Slawik (B), Ferdinand Dernai (P), Jonas Eckle (P), Noel Langhans (P), Tim Pohl (P), Jonas Heuschmid (P), Daniel Wildfeuer (P), Andreas Forner (B), Rico Döhring (B), Rafael Kiesewetter (B), Philipp Mack (B), Marvin Maucher (B), Marco Schwarz (B), Moritz Wahl (B).

Elektrotechnik: Lukas Fischer (P), Denis Frank (B), Tom Joas (B), Jonas Wiest (B), Stefan Braig (P), Jan Hurler (B), Simon Brenner (P), Benjamin Gaugel (P), Leo Thiemens (P), Afra Baier (B), Matthias Buck (B), Tobias Drapal (B), Benjamin Füchsle (B), Maximilian Meyer (B), Toni Zubac (B), Sebastian Brockmann (B), Lukas Hackl (B), Dennis John (B), Matthias Pijarowski (B), Nicolas Styrnol (B), Max Hilgner (B), Jan Knödler (B), Sebastian Stegmaier (B), Tarek Jomaa (P), Tobias Albert (B), Simon Fuhrmann (B), Patrick Lackner (B), Jan Ritter (B), Thomas Merk (B), Fabian Sienel (B), Tobias Rohrbach (B), Jonas Wiedenmann (B).