Eine 85-jährige Frau ist am Mittwochvormittag während ihres Einkaufs in einem Supermarkt bestohlen worden. Die Seniorin hielt sich zwischen 10.15 und 10.30 Uhr in dem Geschäft in der Wasseralfinger Wilhelmstraße auf. Dort entwendete ein Unbekannter die Geldbörse aus ihrer Tragetasche. Der Täter erbeutete neben Bargeld auch die Bankkarte der 85-Jährigen. Hinweise nimmt der Polizeiposten Wasseralfingen unter der Rufnummer 07361 / 97960 entgegen.