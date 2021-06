Einen Auffahrunfall hat am Dienstag ein 84-Jähriger verursacht, als er auf der B29 in Fahrtrichtung Aalen das Rotlicht an der Einmündung zur Daimlerstraße übersah und auf einen verkehrsbedingt haltenden 26-jährigen Fordfahrer auffuhr, dessen Pkw noch auf einen weiteren stehenden Opel eines 70-Jährigen aufgeschoben wurde. Der Fordfahrer wurde dabei leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf etwa 24 000 Euro beziffert.