8:4 – ja das war noch Fußball

Zwölf Tore in einem Spiel, das liest sich wie beim Eishockey. Doch der TSV Westhausen und der SSV Aalen spielten Fußball in der Kreisliga A.

Kreisliga A I

Essingen II - SGM Hoh./Untergröningen 2:0 (0:0). Tore: 1:0 Patzer (67.), 2:0 Eigentor (78.). Keine weiteren Angaben.

Kreisliga A II

Hüttlingen – Stödtlen 0:0. Von Anfang an nahmen die Hüttlinger das Heft in die Hand und dominierten die Partie. Zwingende Torchancen waren jedoch Mangelware. Auch nach der Pause war der TSV die aktivere Mannschaft und scheiterte in der Schlussphase noch am Aluminium. So blieb es am Ende beim torlosen Remis.

Pfahlheim - SGM Union Wasseralfingen 2:2 (1:0). Tore: 1:0 V. Konle (26.), 2:0 Ph. Konle (56., FE), 2:1, 2:2 Merk (58., 64.). Pfahlheim dominierte die Anfangsphase und ging folgerichtig in der 26. Minute in Führung. Kurz nach der Pause verwandelte das Heimteam einen Foulelfmeter zum 2:0. Letztlich nutzte der Gast aus Wasseralfingen die einzige Schwächephase des SV und glich innerhalb von sechs Minuten aus. So blieb es beim Unentschieden.

Tannhausen – Ebnat 2:4 (0:3). Tore: 0:1, 0:3 S. Krämer (11., 44.), 0:2, 1:4 Szautner (42., 82.), 1:3 Wille (46.), 2:4 Lingel (85.). Keine weiteren Angaben.

Dorfmerkingen II – Eigenzell 1:0 (1:0). Tore: 1:0 Mahler (26.), 2:0 F. Wieser (72.), 2:1 Adler (83.). In einem überschaubaren Spiel waren die Sportfreunde dann doch einen Tick kaltschnäuziger und gewannen am Ende verdient 2:1.

Westhausen – SSV Aalen 8:4 (4:2). Tore: 1:0, 6:2 Holzner (5., 50.), 2:0, 4:2, 7:3 Sauter (9., 40., 71.), 2:1, 6:3 Kaufmann (13., 64.), 2:2 Späth (19.), 3:2 Schneider (32.), 5:2 Brendle (49.), 7:4 Pieda (76.), 8:4 Cicek (83.). In einem unglaublichen Spiel ging es 90 Minuten hin und her. Die Zuschauer kamen voll auf ihre Kosten und sahen ein wahres Torspektakel. Alles in allem ein starker Auftritt beider Mannschaften mit dem verdienten Sieg für die Heimelf.

Schloßberg – Adelmannsfelden 1:3 (0:1). Tore: 0:1 Berroth (25.), 0:2, 1:3 D. Hahn (60., 85.), 1:2 Rischert (65). In einem anfangs ausgeglichenem Spiel konnte der FC nur in der ersten Hälfte mithalten. In Hälfte zwei erzielten die Gäste die nötigen Tore für ein klaren Auswärtssieg. Reserven: 1:11.

Kerkingen – Schwabsberg-Buch 1:1(1:0). Tore: 1:0 Geiß (1.), 1:1 Banen Essome (63.). Mit der ersten Aktion des Spiels ging Kerkingen in Führung. Die Gäste zeigten sich nicht beeindruckt und drückten dem Spiel ihren Stempel auf. Schon bis zur Pause versäumte Schwabsberg den Ausgleich zu erzielen, vergab einige Chancen. Mitte der zweiten Halbzeit dann der hochverdiente Ausgleich. Kurz vor Schluss konnte sich Kerkingen etwas vom Druck der Gäste befreien. In der Nachspielzeit trafen die noch die Latte, ein glücklicher Punkt für die Heimelf, Schwabsberg trauerte den vielen vergebenen Chancen nach. Reserven: 2:2.

Abtsgmünd - Ellenberg 5:1 (3:0). Tore: 1:0 Boll (3.), 2:0 Pietsch (20.), 3:0 Yilmaz (35.), 4:0, 5:1 Frank (50., 62.), 4:1 F. Knecht (55.). In einem einseitigen Spiel erzielte die Heimelf schön heraus gespielte Tore und gewann verdient auch in dieser Höhe.

Kreisliga A III

Mergelstetten - SGM Königsbr./Oberk. 4:2 (3:1). Tore: 0:1 Mager (7.), 1:1, 2:1 K. Deniz (15., 35.), 3:1, 4:2 Lo Giudice (41., 89.), 3:2 Hessenauer (63.). Keine weiteren Angaben.