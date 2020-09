Im ersten Spiel unter besonderen Vorzeichen setzte sich der TSV Untergröningen in der Tischtennis-Württembergliga der Damen mit 8:2 gegen den Aufsteiger vom TTC Kißlegg auf dem heimischen Rötenberg durch.

Miriam Kuhnle und Cristina Krauß konnten im Eröffnungsdoppel gegen Larissa Ziegler und Sabrina Schorer einen 0:2-Satzrückstand ausgleichen und im Entscheidungssatz ließen sie einen Matchball liegen um am Ende mit 2:3 aus der Box zu gehen. In der anderen gewannen Laura Henninger und Nina Feil mit 3:1 gegen Sabrina Schorer und Franziska Schmid zum 1:1. Nach verlorenem ersten Durchgang setzte sich Miriam Kuhnle gegen Carolin Schorer mit 3:1 durch und Laura Henninger schaffte das Kunststück einen 1:2-Satzrückstand und hohen Rückstand im vierten Satz noch in einen umkämpften 3:2-Erfolg zu drehen. Nina Feil und Cristina Krauß lösten ihre Aufgaben gegen Carolin Schorer sowie Franziska Schmid relativ sicher und brachten damit die Untergröningerinnen mit 5:1 in Führung. In Durchgang zwei verlor Miriam Kuhnle gegen Larissa Ziegler mit 2:3, nachdem sie im Entscheidungssatz den „Spielfaden“ verlor. Spielgewinne von Laura Henninger, Nina Feil und der Schlusspunkt von Cristina Krauß brachten dann den Erfolg unter Dach und Fach. Sicherlich auch auf Grund der Hygienevorgaben war der Besuch mit 25 Zuschauern deutlich geringer als in der vergangenen Saison.

Mädchen U 18 – Verbandsliga Süd

Im ersten Saisonspiel in der Mädchen Verbandsliga Süd gastierte das Tischtennis-Quartett vom VfL Sindelfingen in Untergröningen. Am Ende konnten sich die Kochertälerinnen mit 6:1 durchsetzen. Unter dem Strich ein relativ klarer Erfolg der Untergröninger Mädchen. Zu Beginn konnten sich beide Doppel durchsetzen, in den Einzelpartien unterlag Emilie Schimpf, wogegen sich Miriam Kuhnle, Cristina Krauß und Yeliz Kocbinar durchsetzen und so die zwei Punkte im Kochertal behalten konnten. Am kommenden Wochenende geht die Reise ins Allgäu zum SV Deuchelried.