81-Jähriger verpasst Einfahrtstor: 5000 Euro Schaden

Ein 81-jähriger BMW-Fahrer wollte am Dienstag gegen 17.30 Uhr rückwärts in die Werkstatthalle eines Autohauses in der Carl-Zeiss-Straße einfahren. Das klappte nicht. Stattdessen fuhr der Senior gegen die Mauer des Einfahrtstores, obwohl Mitarbeiter noch versucht hatten, ihn durch Winken und lautes Rufen zu warnen. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 5000 Euro.