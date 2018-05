Leicht verletzt worden ist eine 80-Jährige bei einem Unfall am Dienstagnachmittag. Kur vor 17.30 Uhr übersah sie an der Einmündung Hirschstraße/In den Beckenwiesen in Ebnat den Wagen einer 48-Jährigen und streifte diesen mit ihrem Auto. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 3000 Euro.