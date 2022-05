80+8! Ellwangen verliert ziemlich spät

Am 19. Spieltag der U 17-Oberliga traf der FC Ellwangen auf den Tabellenführer Hegauer FV und verlor mit 0:1 (0:0). Die Ellwangerinnen waren von Anfang an auf ein schweres Spiel eingestellt, da niemand geringeres als der Tabellenerste zu Gast war. Trotzdem trat die Heimmannschaft mutig auf und setzte den Gegner ordentlich unter Druck. So kam es erst in der 15. Minute zu einer Torchance für Hegau. Die Ellwangerinnen kämpften unermüdlich und gingen stolz mit einem torlosen Unentschieden in die Halbzeitpause.

Auch in der zweiten Hälfte trat die Heimmannschaft selbstbewusst auf und hielt kämpferisch stark dagegen. Die Torhüterin hielt jeden Ball des Gegners und die Freude auf den nahenden Schlusspfiff war zu spüren.

Doch fiel in der achten Minute der Nachspielzeit (80+8) nach einem langen Pass auf die gegnerische Stürmerin der Siegtreffer und zielte mitten ins Herz der Ellwangerinnen. Die Enttäuschung des Ellwanger Teams war groß. Am kommenden Samstag (16 Uhr) steigt das Derby beim FFV Heidenheim.